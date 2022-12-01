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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات تعديل وإضافة المواليد الجدد بالموبيل

بطاقه التموين
بطاقه التموين

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن كيفيه اضافه وتعديل للمواليد، للاستفاده من الدعم المقدم من الوزارة ، لدعم الاسر الاكثر احتياجا، لمواجهه حاله الغلاء بالاسواق، وذلك وفقا لشروط منها أن يكون الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه وهو الحد الأدنى للدخل حاليا.

كيفية اضافة وتعديل المواليدعلي بطاقة التموين

و يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، كيفية إضافة وتعديل المواليد علي بطاقة التموين، والتي سيتم تطبيقها ولكن وفقا لشروط معينة.

كيفيه اضافه وتعديل المواليد علي بطاقة التموين

 

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كيفيه اضافه وتعديل المواليد علي بطاقة التموين

الشروط تتضمن الاتي:-

 انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه 

 إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة 

المرأه المعيلة 

الأرملة

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

الاضافة بحد أقصى فردين

الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه

إضافة المواليد على بطاقات التموين اونلاين

من خلال الرابط على موقع بوابة مصر الرقمية و الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

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تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

من خلال موقع دعم مصر بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع دعم مصر

إدخال رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقم

تظهر بعد ذلك بيانات البطاقة الشخصيه

وبعدها يتم إدخال الرقم القومي

يتم ارسال رسالة لصاحب بطاقة التموين علي رقم الهاتف 

و يتم قبول الرقم إذا كان مسجل باسم رب الاسرة صاحب البطاقة

 ويتم رفضه في حالة كان غير مسجلا باسمه

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كيفية تقديم التظلمات لوزارة التموين

يتم تقديم الاوراق التالية:-

الذهاب إلى أقرب مكتب تمويني أو أحد مراكز الخدمة المطورة

بطاقة الرقم القومي

بطاقة التموين

 يتسلم مكتب التموين المستندات من المتقدم بالتظلم ويتم إرسالها للمديرية ثم ديوان عام الوزارة لفحص هذه التظلمات والبت فيها وإقرارها للمستحقين

الفئات المستثناه من تحديث بطاقة التموين 2022 

الفئات المستثناه هم:

 اسر السجناء 

كبار السن الغير قادرين علي الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول

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خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 

من خلال اتباع الطرق التاليه:-

سجل الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.

 سجل حسابا جديدا.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

اختر إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا

 بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

 قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة

 كتابة صلة القرابة ابن أوابنة

 اختيار الصفة ضم أبناء

 اختر كلمة إضافة

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