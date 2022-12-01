اقترب من 1750 جنيها.. ارتفاع بسعر جرام الذهب اليوم في مصر

يبحث الملايين من المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب الذي سجل ارتفاعا قياسيا بشكل ملحوظ لكل الأعيرة الذهبية، وخاصة عياري 21 و 18، والذي ارتفع سعرهما في حالات الشراء، واستقروا في حالة البيع.
سعر الذهب
يقدم موقع صدى البلد الإخباري، نشرة بأسعار الذهب اليوم في مصر، بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، وفقاً لأنواع أعيرة الذهب المختلفة، التي شهدت ارتفاعا كبيرا خاصة عيارين 24 و 21 في السوق.
سعر الذهب اليوم عيار 18
وسجل سعر الذهب عيار 18 بيع 1303 جنيهات، شراء 1311 جنيها ، وحيث أصبح هو الأكثر تداولا بين الشباب الراغبين بالزواج لقلة ثمنه عن أعيرة الذهب الأخري الأعلى سعرا.
سعر جرام الذهب بالجنيه
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 1,737 شراء 1,749 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,592 شراء 1,603 جنيها
الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,520 شراء 1,530 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,303 شراء 1,311 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,013 شراء 1,020جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 869 شراء 874 جنيها
الأونصة الذهب
الاونصة بيع 54,025 شراء 54,381 جنيها
الجنيه الذهب
الجنيه الذهب بيع 12,160 شراء 12,240 جنيها
الكيلو الذهب
الكيلو بيع 1,737,143 شراء 1,748,571 جنيها
أسعار الذهب المستعمل “الذهب الكسر”
وشهدت أسواق المعدن الأصفر المستعمل رواجا كبيرا في الصاغة المصرية بسبب الارتفاع الشديد في سعر جرام الذهب الجديد ومصنعيته العالية، على خلاف المستعمل الذي يتمتع بسعر قليل للمصنعية والدمغة والعيار.
سعر مصنعية الذهب اليوم
ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
سعر دمغة الذهب اليوم
ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.