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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفيه استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الالكترونية

شهاده ميلاد
شهاده ميلاد

يقدم قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخليه، العديد من الخدمات المميكنة للوثائق الشخصية والشهادات المختلفة، والتي تم تفعيل ماكينة السجل الذكى، والتي مكنت المواطنيين من استخراج الشهادات المتاحه من خلالها ودون تدخل العنصر البشرى.

استخراج شهاده ميلاد مميكنه

ويقدم موقع صدي البلد الإخباري، خدمة كيفية استخراج  شهادة ميلاد، من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، و التي تبلغ قيمة استخراج شهاده ميلاد فى أقل من 5 دقائق بـ 50 جنيهاً فقط، التي تعد من اهم الاوراق المطلوبة لاضافة المواليد، باستخدام الرقم القومي المسجل علي شهاده الميلاد.

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اماكن ماكينات استخراج شهاده ميلاد

وحددت وزارة الداخليه اماكن المرحلة الأولى لتوفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى، استخراج شهاده ميلا من الماكينات الذكية وجائت كالتالي:-

مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1") 

مطار الغردقة (صالة سفر "2")

 ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول")

 

 

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خطوات استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية

 تقوم الماكينة بمراجهة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

 تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد  بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومى.

 تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

 تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق يقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.

 وتسهيلا علي المواطنين وضعت الإدارة العامة للأحوال المدنية، لوحة إرشادات لإتباعها أثناء استخراج شهادات الميلاد، حيث لا حتاج المواطن لأى من المساعدات الخارجية، كما أتاحت الماكينة استخدام الفيزا كارت أو الدفع كاش.

 

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مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهاده الميلاد من الماكينات الذكية التابعه للاحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها50 جنيه قيمة الرسوم يتم سدادها نقدياً بالماكينة دون اي تدخل بشري.

 

كيفيه استخراج شهاده ميلا من الماكينات الذكية

 

خطوات استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية

وخطوات استخراج شهاده الميلاد و الوفاة و الزواج و الطلاق من الماكينات الذكية سهله وبسيطه وتاخذ حوالي 5 دقائق، وتبدء المرحله الاولي باستخراج شهاده الميلاد، ويستطسع المرء استخراجها من امام الماكينات الذكيه باتباع الخطوات التاليه:-

الوقوف امام الماكينة والتعرف علي بصمة الوجه واحد الاصابع

اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

إدخال الرقم القومى كاملاً كما مدون ببطاقة الرقم القومى.

 إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.

 إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

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طريقة استخراج شهادة ميلاد اونلاين


طريقة استخراج شهادة ميلاد اون لاين  هناك خطوات  عن طريق الانترنت، عبر موقع وزارة الداخلية كما يلي :

1-استخراج شهادة ميلاد اون لاين يستوجب  الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر هذا الرابط https://cso.moi.gov.eg/NetServices?ServiceId

2- الدخول على الموقع اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين
3- يتم بع د ذلك الضغط على زر شهادة الميلاد
4-  ادخال البيانات المطلوبة 
5- اختيار دفع ثمن الشهادة إلكترونيًا أو أثناء الاستلام.

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