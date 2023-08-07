التموين: لدينا خطة لرفع احتياطي مصر من الذهب إلى 200 طن

أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن هناك خطة لرفع احتياطي مصر من الذهب إلى 200 طنا، وهذا من شأنه أن يعطى قوة للاقتصاد المصري.

وأردف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن تأثير مبادرة صفر جمارك على السوق جيدة وقضت على القفزات في الأسعار.

وأشار إلى أن الذهب الموجود في البنك المركزي احتياطي استراتيجي بخلاف المتوفر مع المواطنين، موضحا أن مناجم الذهب لها جدوى اقتصادية وتكاليف المستخرج يغطى تكاليف الإنتاج وزيادة .