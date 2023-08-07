التصريح بدفن جثة عامل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر اصطدام أحد القطارات به خلال عبوره شريط السكة الحديد وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطب الشرعي.

لقى عامل مصرعه، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم والجمجمة جراء اصطدام أحد القطارات به أسفل الطريق الدائري أمام قرية ميت نما دائرة مركز شرطة قليوب، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تم اخطار اللواء نبيل نبيل مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أسفل الطريق الدائري أمام قرية ميت نما.



على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "محمود ع م"، 32 سنة، عامل، مقيم روض الفرج بالقاهرة، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم والجمجمة، جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أسفل الطريق الدائري أمام قرية ميت نما دائرة المركز ، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.