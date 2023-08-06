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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها الحر

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 5 اشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية ، جرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى قليوب العام وتقديم كافة الاسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين ان السيارة كانت متجهه من محافظة المنوفية للقاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 اشخاص وهم كل من : هايدى سمير فتحى، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وعلاء رشدى، مصاب بجرح سطحى باليد، وميهتاب رضا، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وشيماء حسن، مصابة بجرح باليد، ونورا علاء، مصابة يكدمات، وجميعهم مقيمين أشمون محافظة المنوفية ، وجرى نقل المصابين جميعا لمستشفى قليوب العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية طريق شبرا بنها الحر مستشفى قليوب مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية

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