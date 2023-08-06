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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل أسفل عجلات القطار بالقليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقليوب، كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى. 

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أسفل الطريق الدائري أمام قرية ميت نما دائر على المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "محمود ع م"، 32 سنة عامل مقيم روض الفرج بالقاهرة، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم والجمجمة، جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أسفل الطريق الدائري أمام قرية ميت نما دائرة المركز.

وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

القليوبية قليوب أمن القليوبية القاهرة مستشفى قليوب التخصصى الطريق الدائرى

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