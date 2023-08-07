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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منح دراسية مجانية.. وزارة التضامن تعلن شروط التقديم

صدى البلد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الدفعة الرابعة من برنامج المنح الجامعية، والذي يشهد انضمام برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، موضحة أن تلك المنح تقدم لطلاب الثانوي العام الحكومي والتجريبي وطلاب مدارس stem

وأوضحت الوزارة فى منشور لها على فيسبوك ، يسعدنا أن نعلن عن الدفعة الرابعة من برنامج المنح الجامعية، وانضمام برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذهما بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بالشراكة مع نيوتن للخدمات التعليمية.

ويقدم البرنامجان منحًا دراسية لحوالي ٢٥٠ طالبًا في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للحصول على درجات البكالوريوس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس وجامعة أسيوط وجامعة المنصورة، وجامعة أسوان، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر بالقاهرة، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية.

ويهدف البرنامج إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه، والطاقة، والزراعة، والتمريض، وذلك من خلال تقديم فرص لتعليم جامعي ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتتسم بالتميز، والتعليم التجريبي، وريادة الأعمال والإعداد الجيد لسوق العمل، مع إتاحة الفرص للقيام بأبحاث علمية من شأنها خلق أثر إيجابي وفعال لكل الطلاب (من الإناث والذكور وكذلك ذوي الإعاقة) والمؤسسات التعليمية المشاركة والمجتمع المصري ككل.

لمزيد من المعلومات حول التفاصيل والمزايا ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم، يرجى زيارة الروابط التالية:
للأسئلة الشائعة، اضغط هنا:
https://www.aucegypt.edu/ar/admissions/scholarships/USAIDscholars/frequently-asked-questions

للتسجيل اضغط هنا:
https://www.jotform.com/230493158630556
                                                                                                
للاستفسارات برجاء التواصل عن طريق البريد الإلكتروني
[email protected]

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