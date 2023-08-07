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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للشراع يزور مصر بصحبة أسرته

صدى البلد

تواجد ديفيد جراهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للشراع، في زيارة سياحية بصحبة أسرته إلى مصر خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 6 أغسطس الماضي، حيث قام بزيارة العديد من المعالم والأماكن السياحية والأثرية.

وعلى هامش هذه الزيارة، قام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي، بزيارة مدينة الغردقة، بالإضافة إلى زيارته لمدينة القاهرة، كما قد شمل برنامج الجولة السياحية زيارة منطقة الأهرامات والمتحف المصري، ومتحف الحضارات، والقاهرة الفاطمية.

وقد قام جراهام، بزيارة مقر الاتحاد المصري للشراع، والتقى بالمهندس الدكتور الباسل عبد الله رئيس الاتحاد المصري وعضو اللجنة الأولمبية المصرية ، الذي رحب كثيرًا بتواجده في مصر مؤكدًا على حرص الاتحاد الشديد على التعاون المستمر من أجل التطوير والتقدم للرياضة المصرية.

على الجانب الآخر، أشاد الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للشراع بالبنية التحتية الأساسية لمصر والأماكن السياحية الهائلة والرائعة التي تمتلكها مصر، بالإضافة إلى التطور الاقتصادي وتعداد السكان، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك جميع مقومات النجاح التي تجعلها دائمًا على أعلى مستوى.

وحصلت مصر على استضافة البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي ستقام خلال الفترة من 1 وحتى 9 ديسمبر المقبل، وتعد حدثًا مهمًا كثيرًا.

الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للشراع البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

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