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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثانية 2023..نكشف تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الذكاء الاصطناعي بحلوان

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يتابع طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الاولى 2023 التسجيل بتنسيق القبول بالجامعات و المعاهد المصرية و ينتظر طلاب المرحلتين الثانية والثالثة موعد بدء تنسيق القبول بالكليات 2023 الخاص بهم . 

 تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تنسيق الكليات ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم و التسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 

و يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة علمي بتنسيق الجامعات 2023 على التخصصات الفريدة بكليات الحاسبات و الذكاء الاصطناعي متمنين ان تتواجد بعض الاماكن الفارغة بالمرحلة الثانية بهذه الكليات . 

تنسيق الجامعات 2023 

وأعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ عن  تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية وهو برنامج مميز ضمن برامج الساعات المعتمدة بقسم نظم المعلومات بالكلية حيث برنامج المعلوماتية الطبية ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية للجودة مدرجا ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق برنامج المعلوماتية الطبية ان البرنامج يعد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية ، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية ، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.


و للتقديم في البرامج للطلاب المستجدين من طلاب الثانوية العامة : يرجى التواصل على الهاتف التالى او البريد الإلكترونى : [email protected]

ويشترط الحصول علي ثانوية عامة حديثة. وورقة الترشيح من التنسيق لكلية الحاسبات جامعة حلوان او اي كلية للحاسبات لاي جامعة.

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تنسيق المرحلة الثانية 2023..نكشف تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الذكاء الاصطناعي بحلوان

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