تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي .. حسابات وذكاء اصطناعي حلوان تكشف تفاصيل برنامج هندسة البرمجيات للطلاب

تنسيق المرحلة الاولي 2023 علمي

تنسيق المرحلة الأولى ٢٠٢٣ علمي

حاسبات و ذكاء اصطناعي حلوان تكشف تفاصيل برنامج هندسة البرمجيات للطلاب

ذكاء اصطناعي حلوان تعلن شروط التقدم لبرنامج المعلوماتية الطبية



يترقب طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ إعلان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بدء تنسيق القبول بالجامعات بالمرحلة الأولى وإعلان مؤشرات التنسيق و البرامج الجديدة بالكليات و المعاهد .

ويمكن لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ التسجيل بتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

ومن المقرر ان يتم الاعلان عن بدء تنسيق المرحلة الاولي 2023 للقبول بالجامعات و المعاهد المصرية خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023



و يبحث طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضية عن تنسيق كليات الحاسبات ٢٠٢٣ و البرامج المتميزة بهذه الكليات



وأعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ بتنسيق المرحلة الاولي أهداف وشروط برنامج هندسة البرمجيات، حيث تعد هندسة البرمجيات واحدة من أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها، ويعمل البرنامج على تطوير خطط وبرامج للتعامل مع هذا التطور ، وتقديم الأفضل والاحدث من الناحيتين العملية والنظرية، و تعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولاً من الأقسام الأخرى، تحت إشراف الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وكشف الدكتور أسامة إمام عميد الكلية أنه من خلال البرنامج يصبح الطالب أكثر دراية بكل ما يتعلق بمشروعات البرامج بدءً من متطلباتها إلى التحليل والتطوير والاختبار والصيانة ، بحيث يمكن للطالب العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات ؛ وكذلك أنواع مختلفة ومتعددة من البرامج، كما يهدف البرنامج إلى ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية القبول في البرنامج ، ويتم التدريب المناسب لكل مستوى من بدءً من المستوى الأول من خلال شركات البرمجيات الكبرى ، مما يضيف أثرًا وزخما إيجابيا لمستوى الطلاب في البرنامج في السنوات الأخيرة.

وأشار إمام أن البرنامج يهدف إلى :

١- تصميم وتطوير برنامج اكاديمي فى هندسة البرمجيات وفقا لمعايير الجوده بما يدعم تميز وتنافسية الخريج على المستوى المحلى والإقليمى

٢- التفاعل مع اصحاب المصلحه فى المجتمع فى مجال الصناعه

٣- إعداد الطلاب لسوق العمل المحلى والإقليمى وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة

٤- عمل نموذج لبرنامج اكاديمي متميز يعتمد على نظام الساعات المعتمده وفقا معايير الجودة

٥- اثراء البحث العلمى من خلال اعضاء هيئة التدريس ورفع مستوى وعى الطلاب نحو البحث العلمى ومواكبة التطور العلمى فى مجال هندسة البرمجيات بالكليه .

٦- تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بما يدعم الفاعليه التعليميه فى مجال هندسة البرمجيات

٧- تطوير النظم الإداريه الداعمه لبرنامج هندسة البرمجيات



كما كشفت الكلبة عن تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية وهو برنامج مميز ضمن برامج الساعات المعتمدة بقسم نظم المعلومات بالكلية حيث برنامج المعلوماتية الطبية ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية للجودة مدرجا ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق برنامج المعلوماتية الطبية ان البرنامج يعد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية ، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية ، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.



و للتقديم في البرامج للطلاب المستجدين من طلاب الثانوية العامة : يرجى التواصل على الهاتف التالى او البريد الإلكترونى : [email protected]

ويشترط الحصول علي ثانوية عامة حديثة. وورقة الترشيح من التنسيق لكلية الحاسبات جامعة حلوان او اي كلية للحاسبات لاي جامعة.