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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر أرخص تابلت رائد من سامسونج

تابلت سامسونج Galaxy
تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 F

كشفت تسريبات، عن أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق جهاز التابلت Galaxy Tab S9 FE والذي يعد أرخص تابلت رائد من سامسونج، حيث يعد البديل الأرخص لأجهزة Galaxy Tab S9 التي أطلقتها الشركة منذ أسبوعين.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة سامسونج قد تصدر  جهاز التابلت Galaxy Tab S9 F بسعر حوالي 600 دولارا أمريكيا، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

 

وبالمقارنة فإن سعر جهاز Galaxy Tab S9 FE والذي قد يكلف 600 دولار سيكون مرتفعا بشكل كبير عن تكلفة سابقه Galaxy Tab S7 FE والذي جاء بسعر 529 دولارًا ، والذي تم إطلاقه في عام 2021. 

 

وسيعمل تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 F بمعالج من نوع Exynos 1380 من تصنيع شركة سامسونج،تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت ومساحة تخزين أساسية تبلغ 128 جيجا بايت روم. 

 

وسيحتوي  تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 F على بطارية عملاقة بحوالي 7000 أو 8000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، كما تشير بعض التسريبات بأن الجهاز سيدعم القلم الإلكتروني S-Pen. 

 

 

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