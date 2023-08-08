خدشت رجل في الشارع.. قطة تصيب رجلا بمرض لم يعرفه العلماء من قبل

في حادث نادر ومروّع، يظهر أن لدغة قطة في الشارع يمكن أن تكون أكثر خطورة مما يعتقد البعض. وفقًا لتقرير حديث من المملكة المتحدة، تعرض رجل يبلغ من العمر 48 عامًا للعض من قط في الشارع.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، أدى هذا الخدش إلى إصابته بنوع نادر من البكتيريا لم يسبق للعلماء رؤيته من قبل.

في غضون ثماني ساعات فقط من تعرضه للدغات المتعددة، تورمت يد الرجل إلى حد كبير، مما دفعه للجوء إلى قسم الطوارئ. تم تنظيف الجروح وتضميدها، وتلقى الشاب حقنة ضد التيتانوس وتم وصف مضادات حيوية للتعامل مع الإصابة.

مرض غامض بسبب قطة

ومع ذلك، بدأت حالته تتدهور بعد يوم واحد، حيث انتفخت أصابع يده اليسرى وأصبحت مؤلمة للغاية، وتورمت ذراعيه واحمرارها.

واستدعي الأطباء لإجراء جراحة لإزالة الأنسجة التالفة حول الجروح، وكذلك تم إعطاؤه ثلاثة مضادات حيوية مختلفة عن طريق الوريد. تم تركه بعدها يكمل العلاج بالمضادات الحيوية عن طريق الفم في المنزل.

بفضل العلاج السريع والفعال، تعافى الشاب تمامًا ولم تظهر أي آثار جانبية خطيرة. ومع ذلك، يسلط هذا الحادث الضوء على خطورة الإصابات الممكنة نتيجة لدغات القطط ومخاطر البكتيريا النادرة التي قد تحملها.

تعليق الخبراء على هذه الحالة يشير إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يتعرضون للدغات الحيوانات أن يلتفتوا جيدًا للعلامات المبكرة للعدوى ويطلبوا العلاج الفوري.

البكتريا التي أصابته، هي بكتريا عقدية من نوع بكتيريا يرتبط بالتهابات السحايا والتهاب الحلق والتهاب الرئة البكتيري والعين الوردية، بالإضافة إلى العديد من الأمراض الأخرى.

ومع ذلك، عند تسلسل الجينوم الخاص بهذه البكتيريا، تبين أنها تنتمي إلى نوع آخر من البكتيريا يسمى "Globicatella". ويشير التسلسل الكامل للجينوم إلى اختلافها عن السلالات الأخرى المشابهة، مثل "G. sulfidifaciens".

ونظراً لأن "G. sulfidifaciens" تظهر مقاومة لعدة أنواع من المضادات الحيوية الشائعة، فإن القضاء عليها قد يكون صعباً في الجسم.