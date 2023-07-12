عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

يستحق السجن.. لن
يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

أثار مقطع فيديو تم تصويره في كارنفورث بمقاطعة لانكشاير البريطانية حالة من الغضب الشديد بسبب ما فعله رجل في قطة حملها على ذراعيه أعلى حافة منحدر يطل على بحيرة. 

أظهر مقطع الفيديو القصير الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الأربعاء قيام الرجل بحمل القطة- ذات اللون الأبيض والأسود-ثم إلقائها من أعلى حافة منحدر في مياه بحيرة. 

وبينما كان يصور الرجل المتهم بتعنيف الحيوان وإلقائها إلى مصير مجهول شخص آخر، لم يظهر خروج القطة من المياه كما لم يتم التعرف على مصيرها بعد إلقائها من مئات الأقدام فوق المياه. 

تعليق رسمي 

من جانبها، أكدت شرطة لانكشاير أنها تحقق في الفعل الوحشي تجاه القطة، كما ناشدت الجمهور للحصول على معلومات تساعدهم.

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو الذي انتشر عبر تطبيقي “سناب شات” و “تويتر” بين الآلاف أيضا: “هذا الرجل يستحق السجن، لقد قتل روحا بريئة”، “هذا الفيديو جعلني أبكي بشدة”، "يا له من تصرف مروع!". 

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

راقصة أمريكية تثير جدلا بسبب فيديو مع ابنتها.. ما القصة؟

صورة من مقطع الفيديو 

 

 

مقطع فيديو مقاطعة لانكشاير قطة بحيرة الفعل الوحشي سناب شات تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

أخوها جه وشافهم في وضع مخل.. تفاصيل احتجاز شاب في عمارة 30 بالجيزة

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

«البحوث الإسلامية» يعلن إطلاق مسابقة «بنت الأزهر الوافدة» بالتعاون مع مدن البعوث

بيراميدز يصدم الأهلي بشأن صفقة مصطفى فتحي

ارتفاع محدود في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

وسط تصفيق الجمهور.. ترامب يتعهد بحظر جميع المسلمين من دخول الولايات المتحدة

الرقابة المالية تصدر 3 قرارات تنفيذية لبدء التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي 

صدى البلد يكشف التشكيل الكامل للأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي بالأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

فيديو

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

من السجدة إلى قسم الشرطة.. قصة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

هزة جديدة في أسعار الذهب واستقرار الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ