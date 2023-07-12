يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

أثار مقطع فيديو تم تصويره في كارنفورث بمقاطعة لانكشاير البريطانية حالة من الغضب الشديد بسبب ما فعله رجل في قطة حملها على ذراعيه أعلى حافة منحدر يطل على بحيرة.

أظهر مقطع الفيديو القصير الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الأربعاء قيام الرجل بحمل القطة- ذات اللون الأبيض والأسود-ثم إلقائها من أعلى حافة منحدر في مياه بحيرة.

وبينما كان يصور الرجل المتهم بتعنيف الحيوان وإلقائها إلى مصير مجهول شخص آخر، لم يظهر خروج القطة من المياه كما لم يتم التعرف على مصيرها بعد إلقائها من مئات الأقدام فوق المياه.

تعليق رسمي

من جانبها، أكدت شرطة لانكشاير أنها تحقق في الفعل الوحشي تجاه القطة، كما ناشدت الجمهور للحصول على معلومات تساعدهم.

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو الذي انتشر عبر تطبيقي “سناب شات” و “تويتر” بين الآلاف أيضا: “هذا الرجل يستحق السجن، لقد قتل روحا بريئة”، “هذا الفيديو جعلني أبكي بشدة”، "يا له من تصرف مروع!".