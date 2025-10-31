قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملات مكثفة للتفتيش على مواقع الإنشاءات بالغردقة لضمان السلامة المهنية للعاملين

ابراهيم جادالله

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وحرصًا على متابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل المختلفة، واصلت مديرية عمل البحر الأحمر حملاتها التفتيشية داخل المواقع الإنشائية بمدينة الغردقة، ضمن خطة ميدانية تستهدف تعزيز إجراءات الأمان وحماية العاملين.

وقام مفتشو مكتب السلامة والصحة المهنية بالغردقة بجولات ميدانية موسعة شملت عددًا من مواقع البناء والتشييد، للتأكد من التزام الشركات بتنفيذ اشتراطات السلامة، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، فضلًا عن مراجعة سلامة السقالات والمعدات، وآليات التشغيل داخل المواقع الإنشائية بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وخلال الحملات، قدم المفتشون الإرشادات اللازمة للعاملين والمشرفين حول معايير السلامة الواجب اتباعها، مؤكدين أهمية رفع الوعي الوقائي داخل مواقع العمل، وتشجيع العمال على الالتزام بإجراءات الوقاية لتقليل معدلات الإصابات والحوادث المهنية.

وأكد مسؤولو المديرية أن هذه الجهود تأتي تحت إشراف ومتابعة أحمد جابر، مدير مديرية عمل البحر الأحمر، الذي شدد على مواصلة تكثيف الحملات والأعمال الرقابية على المشروعات الإنشائية، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو توفير بيئة عمل آمنة وداعمة لمسيرة التنمية والبناء.

وتواصل مديرية العمل تعزيز دور مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لها في متابعة التزام المنشآت، بما يسهم في حماية العامل المصري وصون حقوقه، وتطبيق معايير الأمن الصناعي والسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل على مستوى المحافظة.

