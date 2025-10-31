صحة البحر الأحمر تُفعّل برامج التوعية المدرسية وتطلق مسابقة "أجمل ابتسامة"

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتأكيده المستمر على دعم المبادرات التي تعزز الصحة العامة وترتقي بالمنظومة التربوية والصحية داخل المدارس، ووفقًا لتعليمات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتكثيف البرامج التوعوية بالمدارس، نفذت إدارة الإعلام السكاني والثقافة الصحية سلسلة من الفعاليات التنفيذية ضمن خطة الترم الأول للعام الدراسي 2025–2026.

وجاءت الأنشطة تحت إشراف الدكتورة رانيا صفوت، مدير الإدارة، وبالتنسيق مع الإدارات الصحية والمدارس، وفقًا للخطة الوزارية المعتمدة، بهدف دعم سلوكيات صحية إيجابية بين الطلاب وتعزيز الوعي بأهم المفاهيم الصحية في مرحلة عمرية دقيقة ومؤثرة.

وتضمنت الفعاليات ندوات ومحاضرات تثقيفية شملت موضوعات متعددة مثل النظافة الشخصية، وصحة الفم والأسنان، والتغذية السليمة، وأهمية ممارسة النشاط البدني، إلى جانب التوعية بحدة الإبصار، ومخاطر التدخين والمخدرات، وإدمان الإنترنت، بالإضافة إلى التعريف بالتغيرات الفسيولوجية المصاحبة لمرحلة المراهقة وطرق التعامل الصحي معها.

كما شهدت المدارس إطلاق مسابقة "أجمل ابتسامة" لتحفيز الطلاب على الاهتمام بصحة الفم والأسنان، وترسيخ ثقافة الوقاية والعناية بالنظافة الشخصية منذ الصغر، في إطار دور المديرية لتعزيز صحة الطلاب باعتبارهم الجيل الواعد ومستقبل الوطن.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى طلاب المدارس وتحسين مؤشرات الصحة المدرسية بالمحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة من فرق التثقيف الصحي والإدارات التعليمية في تنفيذ هذه المبادرات وتحقيق أهدافها.