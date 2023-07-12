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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

راقصة أمريكية تثير جدلا بسبب فيديو مع ابنتها.. ما القصة؟

راقصة أمريكية تثير
راقصة أمريكية تثير جدلا بسبب فيديو مع ابنتها

أثار مقطع فيديو نشرته الراقصة الأمريكية ليندسي أرنولد، 29 عاما، مع ابنتها صاحبة العامين عبر تطبيق “إنستجرام” حالة من الجدل. 

ظهرت ليندسي أرنولد تمارس رياضة ركوب الأمواج وبين ساقيها وذراعيها ابنتها سيج- كانت كلتاهما يرتديان سترات نجاة-وفقا لما أكدته “الديلي ميل”.  

تفاصيل 

انتقد الكثيرون ظهور الطفلة مع والدتها بينما تمارس رياضة ركوب الأمواج في الفيديو الذي تبلغ مدته 28 ثانية بحيرة باول على نهر كولورادو. 

وكانت معظم التعليقات تشير إلى أن الأم عرضت حياة طفلتها للخطر بسبب هذه الرياضة الخطيرة رغم وجود قارب يقوم بسحب الأم من خلال حبل علما بإن ملامح الطفلة بدا عليها الرعب. 

 ليندسي أرنولد وابنتها سيج 

 

 

 

قطع فيديو الراقصة الأمريكية ليندسي أرنول ركوب الأمواج بحيرة باول نهر كولورادو الرياضة الخطيرة

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