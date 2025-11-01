السيطرة على حريق بشقة في بولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من الحماية المدنية بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إجراء عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وأسفر عن الحريق احتراق بعض محتويات الشقة، وحرر محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حريق ورشة نجارة بأسوان

على جانب آخر، تمكنت جهود الحماية المدنية بأسوان صباح اليوم من السيطرة على حريق اندلع فى ورشة نجارة بأسوان ، وتوجهت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق دون وجود أى إصابات أو خسائر فى الأرواح .

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد باندلاع حريق داخل ورشة نجارة ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.