البابا تواضروس يقدم التعزية في وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته

توفي، اليوم، الأب القمص إيليا نعيم كاهن كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وزوجته، إثر حادث سير على طريق الصعيد بين محافظتي قنا وسوهاج.

والأب المتنيح(المتوفي ) شقيق مثلث الرحمات نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف البحر الأحمر السابق، والقمص بطرس نعيم كاهن كنيسة الشهيدة دميانة ببابادبلو بحي شبرا بالقاهرة.

ويبلغ القمص إيليا من العمر أكثر من ٨٢ سنة وله في الخدمة الكهنوتية ما يزيد عن ٤٠ سنة، حيث ولد يوم ٢٣ يونيو ١٩٤٣ وسيم كاهنًا يوم ٢١ يوليو ١٩٨٥ على كنيسة السيدة العذراء بإدفو إيبارشية أسوان، بيد مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان السابق، ونال رتبة القمصية عام ١٩٨٧.

انتقل للخدمة في إيبارشية البحر الأحمر عام ١٩٩٧ فخدم في كنيسة القديس الأنبا شنودة وظل يخدم فيها حتى نياحته اليوم.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص إيليا نعيم، والسيدة زوجته ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته وأبنائه ومحبيه، ولأسرتهما المباركة، طالبًا لنفسيهما البارة النياح والراحة النصيب مع جميع المقدسين.