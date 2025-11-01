قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

إلهام عبد البديع تحتفي بإفتتاح المتحف المصري على طريقتها الخاصة

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
تقى الجيزاوي

ليس كأي احتفال او تعبير عن سعادة بمناسبة وتمر مر السحاب.. بل فخر واعتزاز تعيشه الفنانة الهام عبد البديع مع فاصل ساعات معدودة على افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت وارتدائها للزي الفرعوني اقتداء بعظمة المصريين القدماء في مظهر لافت للانظار وحكاية مهمة يعيشها كل مصري يعتز ببلده.

وفى هذا السياق ، شاركت إلهام عبد البديع جمهورها عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، عددا من الصور وهى ترتدي “الزي الفرعوني” ، وتفاعل معاها الجمهور بشكل كبير .

حيث جاءت التعليقات كالأتي: “احلي فرعونية / الصغنن بقى فرعوني / حفيدة الفراعنة”.

إلهام عبد البديع تشارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

وكانت كشفت الفنانة إلهام عبد البديع عن مشاركتها فى ماراثون رمضان المقبل ٢٠٢٦ .

وقالت إلهام عبد البديع لـ “صدي البلد” انها ستشارك فى ماراثون رمضان المقبل بمسلسل “السرايا الصفرا” ومن المقرر ان تشارك فى أعمال أخرى أيضا خلال الموسم الرمضاني.

مسلسل السرايا الصفرا

مسلسل “السرايا الصفرا” ينتمي إلى نوعية الدراما الإجتماعية حيث تتصاعد الأحداث في إطار من التوتر والصراع بين "ضرّتين" تتنافسان على قلب رجل واحد، في أجواء تُلقي بظلالها على معاني الغيرة والجنون.

المسلسل من بطولة النجوم وفاء عامر ، إلهام عبد البديع ، وسارة سلامة ، واخرون، ومن تأليف السيناريست حسين مصطفى ومن إخراج جوزيف نبيل.

إلهام عبد البديع تسترجع حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي

وكانت نفت الفنانة إلهام عبد البديع خبر اعتزالها الفن؛ بعد نَشْر “بوست” عبر حسابها بموقع “فيس بوك”، خلال الفترة الماضية تضمن: “أنا قررت أعتزل الفن.. شكرا جدا”، وذلك دون توضيح أسباب القرار.

وقالت إلهام عبد البديع، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن الخبر ليس صحيح، وأن حسابها على فيسبوك "متهكَّر".

وكانت كشفت الفنانة إلهام عبدالبديع عن استرجاعها لحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن تم اختراقها مؤخرا.

وكتبت إلهام عبدالبديع عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "الحمدلله قدرت أرجع الاكونتات، وان شاءالله تشوفوا أعمال حلوة الفترة اللي جاية.

إلهام عبد البديع أعمال إلهام عبد البديع مسلسلات رمضان ٢٠٢٦ مسلسل السرايا الصفرا افتتاح المتحف المصري الكبير

