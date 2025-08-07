قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي مدبولي أفضل لاعب في مباراة يد مصر والبحرين
محام يتعهد بإجراء قانوني ضد فنانة شهيرة بسبب ألفاظها
أولكساندريا الأوكراني يكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل انتقال ألفينا للزمالك
فرقة كاملة بمبلغ ضخم.. مفاجأة بشأن تكلفة صفقات الزمالك الجديدة
عفا الله عما سلف .. خالد مرتجي يصفح عن هذا الشاب | تفاصيل
بالأرقام .. بيراميدز يكشف قائمته المحلية في الموسم الجديد
مؤامرة إخوانية.. مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف
أولى الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم بعد التعديل .. تعرف عليها
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد
الحمد لله مرت على خير.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على صحتها
منتخب مصر يكتسح البحرين 36/28 في ثاني مبارياته بمونديال ناشئي اليد
صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام عبد البديع: من المستشفى إلى عادل إمام.. هكذا أوفيت بوعدي لجدتي

إلهام عبد البديع مع سيرا إبراهيم
إلهام عبد البديع مع سيرا إبراهيم
تقى الجيزاوي

أطلت الفنانة إلهام عبد البديع عبر برنامج "اسمعني شكرًا" على منصة يوتيوب، من تقديم الإعلامية سيرا إبراهيم، في لقاء إنساني صادق جمع بين الاعتراف، والوجع، والبساطة، حيث فتحت قلبها بكل شجاعة لتروي تفاصيل دقيقة من مسيرتها الفنية وتجاربها الشخصية، في حوار غير تقليدي مزج بين الألم، والإصرار، والحب.

من غرفة المستشفى إلى الزعيم.. وعد لا يُنكَر ووفاء لا يُنسى

كشفت إلهام كواليس مشاركتها في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، قائلة:"أنا كنت متأكدة إن هييجيلي مسلسل مع الزعيم، لأن السنة اللي قبليها كانوا عايزني واعتذرت، وقلت إن شاء الله السنة اللي بعدها، ووعدت وكنت صادقة.

لما جالي الدور في (فلانتينو)، وافقت فورًا رغم إنه أصغر من الدور الأول اللي كنت هاخده، بس علشان وعدي، وكنت في المستشفى وقلت لهم أنا عندي شرط واحد: أمضي النهاردة وآخد الورق، علشان جدتي كانت لسه عايشة، وكان نفسها تشوفني بمثّل مع عادل إمام، والحمد لله ربنا حققلي الحلم ده، وحققت لها حلمها".


رحيل جدّتي.. انكسار نفسي خلف ابتسامة صامتة

بمشاعر مؤلمة، تحدثت عن معاناتها بعد فقدان جدّتها، فقالت:"لما جدتي ماتت أنا اتدمرت حرفيًا، كأني اتشليت، وكنت باخد أدوية نفسية قوية جدًا، وقرار وقف الأدوية فجأة خلاني أفكر أفكار سلبية، عديت بمرحلة صعبة جدًا، بس الحمد لله كان في ناس جنبي وقفوا معايا، وسافرت شوية برا مصر، وقدرت أعدي المرحلة دي"


"الصغنن" من الشاشة إلى الشارع.. تامر حسني صنع اسمي الجماهيري

عن بدايتها مع الجمهور والاسم الذي التصق بها، قالت:"أنا عملت فيلم مع تامر حسني اسمه (أهواك)، وكنت عاملة بنت صغيرة وكان اسمي في الفيلم (الصغنن)، ومن وقتها الناس بقوا ينادوني يا صغنن، وكل الناس اللي تقابلني يقولولي يا صغنن، والاسم بقى متعلق بيا جدًا".


الخجل لا يعني الغرور.. أنا فقط أخاف من الزحام

ردّت على الانطباعات الخاطئة التي تُلاحقها، موضحة:"الناس ساعات بتفتكرني مغرورة علشان دايمًا لوحدي، بس الحقيقة أنا خجولة جدًا وبخاف، حتى وأنا بصور، بروح أشتغل وامشي، مش بخرج ولا بقعد كتير في اللوكيشن، ومبحبش أكون وسط تجمعات، لكن في البيت أنا مجنونة جدًا، وبضحك، وشخصيتي مختلفة خالص، بس مزاجي ساعات بيتغير، وممكن أقفل تليفوني وأختفي شوية، وده بيزعل ناس مني بس مش بقصد والله".

السوشيال ميديا تسرق الوقت.. وقررت الهروب منها

حول علاقتها بمواقع التواصل، قالت: "أنا مش بتاعة سوشيال خالص، يمكن تيك توك شوية، بس أنا بقيت مش بدخل خالص، والسوشيال ميديا بتسرق الوقت حرفيًا، ممكن أقعد ساعتين تلاتة مش واخدة بالي، فبدأت أقلل منها جدًا جدًا".

أدوار تُشبهني.. التمثيل من الذاكرة وليس النص فقط

عن الأدوار الأقرب إلى قلبها، عبّرت: "أكتر دور كان قريب مني قوي هو فيلم (أهواك)، حسيته جدًا، وكان شبه شخصيتي جدًا، وفي مسلسل (أولاد تسعة) كمان، فيه حاجات كتير حصلتلي في حياتي شبه اللي في الدور، علشان كده كنت بامثله من قلبي بجد".


حمادة هلال أخ وصديق.. وسجلت له أغنية حبًا وتقديرًا

تحدثت عن دعم الفنان حمادة هلال لها قائلة:"حمادة هلال أكتر حد وقف جنبي وقت محنتي، وأنا عملت أغنية مخصوص ليه علشان أعبر عن صداقتنا، وكنت حابة أغني معاه لأني بحبه جدًا وبقدّره".


مع محمد شاهين وطليقي.. الاحترام بعد الانفصال أقوى من الظنون

عن ظهورها مع طليقها في حفل زفاف محمد شاهين، قالت: "في ناس ضخّموا الموضوع، بس الحقيقة إحنا لسه أصحاب، اللي حصل كان سوء تفاهم وعدّى، وطلعنا سوا في الفرح علشان محمد صاحبنا، وأنا مش من نوعية اللي تحب تعمل فيديوهات عن حياتها الشخصية، بس طلعت أتكلم لما شفت الناس فهِمت غلط".

الاعتزال مرفوض.. الفن هوائي وروحي

عن شائعات الاعتزال، نفت تمامًا: "مستحيل أعتزل، الفن هو اللي بيريّحني وبحب شغلي جدًا، ومش ممكن أسيبه، حتى لو غبت سنتين أو تلاتة، برجع أدوّر على دور حقيقي يضيف لي مش يقلّل مني".


"اسمعني شكراً" وفريقه.. رحلة احترافية في الأداء والرقي

ويُعد برنامج "اسمعني شكراً" من أبرز البرامج الحوارية على منصة يوتيوب، وحقق نسب مشاهدة عالية بفضل اختياراته المميزة لضيوفه وطرحه الجريء للمواضيع الفنية والإنسانية، ويُقدم بأسلوب راقٍ ومهني، من تقديم الإعلامية سيرا إبراهيم،إعداد مروة حسن، وإخراج محمد زكريا.

إلهام عبد البديع تصريحات إلهام عبد البديع حمادة هلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

حزب الله

خطة أمريكية لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

صورة تعبيرية

التشيك ترسل أسودا نادرة إلى إسرائيل بدلا من إعادتها للمغرب

صورة تعبيرية

مصرع صياد أمريكي شهير بعد هجوم مفاجئ من جاموس في جنوب أفريقيا

بالصور

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد