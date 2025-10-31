البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في استقبال رئيس الأساقفة إدجار بينيا بارا

شارك مساء اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في استقبال سيادة رئيس الأساقفة إدجار بينيا بارا، وكيل الشؤون العامة في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان، ونائب رئيس الوزراء، وذلك بمقر سفارة الفاتيكان، بالزمالك.

شارك أيضًا سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وأصحاب النيافة والسيادة، مطارنة مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر، الذين يمثلون عضوية مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، حيث أقيم حفل استقبال على شرف استقبال سيادة رئيس الأساقفة.