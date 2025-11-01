قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أمسية ثقافية للآباء كهنة شبرا الخيمة بحضور أسقف الإيبارشية

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

نظمت إيبارشية شبرا الخيمة، أمس، أمسية روحية ثقافية للآباء كهنة الإيبارشية، في مركز القديس مار مرقس للدراسات والعلوم الكنسية بشبرا الخيمة، بحضور نيافة الأنبا مرقس مطران الإيبارشية.  

وحاضر في اللقاء نيافة الأنبا مرقس ونيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، في الموضوعات التالية: 
- قوانين الديداخي. 
- قوانين هيبوليتس. 
- قوانين لائحة ٣٨ والرؤية الكتابية للمرأة والزواج.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد أبي سيفين في قرية كوم المحرص، وخلاله دشّن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عددًا من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها، وشارك في الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

