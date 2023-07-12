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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

سائق يلقي سيدة من
سائق يلقي سيدة من ذوي همم من على كرسيها المتحرك 

وثق مقطع فيديو لحظات صادمة دفع فيها سائق مرسيدس سيدة كانت على كرسيتها المتحرك كانت تسير بجواره على في الشارع الرئيسي في هورلي بمدينة ساري في بريطانيا

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، قاد سائق المرسيدس سيارته في منطقة مخصصة للمشاة في وسط المدينة. 

تفاصيل 

وبين مقطع الفيديو كيف صرخت السيدة في السائق بداية، قائلة له: "ليس من المفترض أن تركن سيارتك هنا، انت في طريقي". 

أثارت ردة فعل السيدة غضب الرجل فخرج من سيارته على الفور مسقطا الكرسي المتحرك الخاصة بالمرأة تاركا إياها على الرصيف. 

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لحظات صادمة مقطع فيديو سائق مرسيدس بريطانيا كرسي متحرك ذوي همم

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