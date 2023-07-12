فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

وثق مقطع فيديو لحظات صادمة دفع فيها سائق مرسيدس سيدة كانت على كرسيتها المتحرك كانت تسير بجواره على في الشارع الرئيسي في هورلي بمدينة ساري في بريطانيا.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، قاد سائق المرسيدس سيارته في منطقة مخصصة للمشاة في وسط المدينة.

تفاصيل

وبين مقطع الفيديو كيف صرخت السيدة في السائق بداية، قائلة له: "ليس من المفترض أن تركن سيارتك هنا، انت في طريقي".

أثارت ردة فعل السيدة غضب الرجل فخرج من سيارته على الفور مسقطا الكرسي المتحرك الخاصة بالمرأة تاركا إياها على الرصيف.