صدمة على الشواطئ.. سقوط طيور النورس النافقة على المصيفين في بريطانيا

عادت مخاوف إنفلونزا الطيور إلى الظهور في بعض البلدان وتحديدًا المملكة المتحدة البريطانية، وذلك بعد العثور على شاطئ خاص بالعائلات مليئًا بالمئات من جثث طيور النورس.

وقال مجلس "أبردينشاير" إنه أخذ 330 طائرا من شاطئ ستونههافن الخلاب بعد اكتشاف أنفلونزا الطيور رسميا في مزرعة قريبة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكشفت وكالة SPCA الاسكتلندية أنها اضطرت لإخراج العديد من الطيور الحية من الشاطئ للاشتباه في أنها كانت جميعها تحمل إنفلونزا الطيور أيضًا.



قال متحدث باسم مجلس أبردينشاير: "المجلس لديه موارد محدودة ، لكننا سنبحث عن إزالة تجمعات كبيرة من الطيور من المناطق الشعبية ذات أعلى نسبة إقبال، ويجب أن يدرك الناس ، مع ذلك أنه سيكون هناك حتمًا المزيد من الطيور التي يتم إلقائها على الشاطئ مع كل مد ، لذلك قد لا يتم مسح الشواطئ بالكامل".

جاء تفشي المرض قبل وقت قصير من فرض قيود كبيرة على المنطقة يوم الأحد (9 يوليو) منعت حركة الدواجن والذبائح والبيض والسماد لمنع انتشار المرض الفتاك.

كما يأتي بعد شهر واحد فقط من الإبلاغ عن إصابة طفل يبلغ من العمر سبعة أشهر بإنفلونزا الطيور.