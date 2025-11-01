أشرف فايق: المتحف الكبير يبرز مكانة مصر التاريخية والثقافية أمام العالم

أعرب المخرج أشرف فايق عن سعادته وفخره الكبير بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس المكانة التاريخية والمميزة لمصر على الصعيد الدولي

وقال اشرف فايق في تصريحات لموقع "صدى البلد": "افتتاح المتحف المصري الكبير هو حدث عظيم بكل المقاييس، وهو يبرز مكانة مصر التاريخية والثقافية أمام العالم كله، ويؤكد دور مصر الرائد في الحفاظ على تراثها العريق."

وأضاف أشرف فايق: "مصر دائمًا في قلب العالم، وتظل قائدة الثقافة والفن، وهذا المتحف هو شاهد حي على حضارة مصر العظيمة التي أثرت في الإنسانية عبر العصور."

وعن الأغاني الوطنية، قال فايق: "أحب كل الأغاني الوطنية التي تعبر عن عظمة مصر وأم الدنيا. هذه الأغاني تملؤني بالفخر والاعتزاز، وتذكرنا دائمًا بعظمة بلدنا وشعبنا."

واختتم الفنان أشرف فايق تصريحاته بالقول: "تحيا مصر دائمًا وأبدًا، وهي بلد العراقة والحضارة، ونحن فخورون بكل ما تحقق لمصرنا الحبيبة."