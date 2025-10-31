قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة المهن التمثيلية: المتحف الكبير فخر للحضارة وإبداع يجسد هوية الوطن
حازم حسني: المتحف الكبير يضيف فصلاً جديداً في مجد مصر الحضاري
محمود فتح الله: توقيت رحيل فيريرا عن الزمالك يحمل قدرًا من المخاطرة
هل لك قرين من الجن؟.. 15 حقيقة مرعبة عن عفريت لا يفارقك
ناصر ترك: افتتاح المتحف المصري الكبير سيضاعف الحركة السياحية
متحف لذوي الاحتياجات .. مفاجآت كبرى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
سحر وشعوذة.. حبس دجال العطارين في اتهامه بالنصب على المواطنين
دراما رمضان 2026| ميمي جمال تكشف عن شخصيتها في مسلسل أب ولكن.. خاص
"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى قمر يحسم قراره بشأن ألبومه الجديد بسبب احتفالية المتحف الكبير

مصطفي قمر
مصطفي قمر
يمنى عبد الظاهر

قرر النجم مصطفي قمر تأجيل طرح ثالث أغنيات ألبومه الجديد «قمر 25»، بعنوان «حبيت»، احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، إلى الأحد المقبل.

وقال «قمر» في فيديو عبر «انستجرام»: «طبعًا أنتم مستنيين النهارده أغنية حبيت، عايزين تعرفوا أنا مش هنزلها النهارده ليه، أكيد عارفين، النهارده بقى بنستعد لافتتاح المتحف المصري بكرة، وده حدث تاريخي، ومبروك لينا ومبروك لمصر كلها بلدي، بحبك يا مصر».

ومن أبرز مفاجآت الألبوم، عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى في نحو 4 أغانٍ، في شراكة فنية جديدة تجمع بينهما بعد سنوات، كما يشارك الموزع كريم عبدالوهاب في توزيع الألبوم، إلى جانب مساهمته في إنتاج الألبوم، مع عمرو مصطفى.

من جانبه قال مصطفى قمر: قررت أنزل الأغاني على فترات، كل عشر أيام كده، علشان الناس تسمع بمزاج وتختار الأغاني اللي تعجبها، الألبوم ده تعبت فيه جدًا، وكل أغنية ليها طابع خاص، وأتمنى الجمهور يحس بالمجهود اللي اتعمل ويتبسط بالأغاني زي ما أنا مبسوط بيها.

ومن المقرر أن يتم طرح 14 أغنية من ألبوم «قمر 25» خلال العام الجاري، على أن تُستكمل باقي الأغاني وعددها 11 في صيف 2026، ويقدم قمر خلال الألبوم مزيجًا من الألحان والأفكار الجديدة التي يراهن عليها لإرضاء جمهوره، مؤكدًا حرصه الدائم على تقديم كل ما هو مختلف ومبتكر في عالم الموسيقى.

ومن أبرز مفاجآت الألبوم، عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى في نحو 4 أغانٍ، في شراكة فنية جديدة تجمع بينهما بعد سنوات، كما يشارك الموزع كريم عبدالوهاب في توزيع الألبوم، إلى جانب مساهمته في إنتاج الألبوم، مع عمرو مصطفى.

من جانبه قال مصطفى قمر: قررت أنزل الأغاني على فترات، كل عشر أيام كده، علشان الناس تسمع بمزاج وتختار الأغاني اللي تعجبها، الألبوم ده تعبت فيه جدًا، وكل أغنية ليها طابع خاص، وأتمنى الجمهور يحس بالمجهود اللي اتعمل ويتبسط بالأغاني زي ما أنا مبسوط بيها.

النجم مصطفي قمر بافتتاح المتحف المصري مبروك لمصر مصطفى قمر عمرو مصطفى كريم عبدالوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

هادي الباجوري و زوجته

فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أمسية ثقافية للآباء كهنة شبرا الخيمة بحضور أسقف الإيبارشية

القمص إيليا نعيم

البابا تواضروس يقدم التعزية في وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته

آباء الكنيسة الكاثوليكية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في استقبال رئيس الأساقفة إدجار بينيا بارا

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا للتوتر والغضب اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. لا تسعَ وراء كل الإجابات

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد