مصطفى قمر يحسم قراره بشأن ألبومه الجديد بسبب احتفالية المتحف الكبير

قرر النجم مصطفي قمر تأجيل طرح ثالث أغنيات ألبومه الجديد «قمر 25»، بعنوان «حبيت»، احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، إلى الأحد المقبل.

وقال «قمر» في فيديو عبر «انستجرام»: «طبعًا أنتم مستنيين النهارده أغنية حبيت، عايزين تعرفوا أنا مش هنزلها النهارده ليه، أكيد عارفين، النهارده بقى بنستعد لافتتاح المتحف المصري بكرة، وده حدث تاريخي، ومبروك لينا ومبروك لمصر كلها بلدي، بحبك يا مصر».

ومن أبرز مفاجآت الألبوم، عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى في نحو 4 أغانٍ، في شراكة فنية جديدة تجمع بينهما بعد سنوات، كما يشارك الموزع كريم عبدالوهاب في توزيع الألبوم، إلى جانب مساهمته في إنتاج الألبوم، مع عمرو مصطفى.

من جانبه قال مصطفى قمر: قررت أنزل الأغاني على فترات، كل عشر أيام كده، علشان الناس تسمع بمزاج وتختار الأغاني اللي تعجبها، الألبوم ده تعبت فيه جدًا، وكل أغنية ليها طابع خاص، وأتمنى الجمهور يحس بالمجهود اللي اتعمل ويتبسط بالأغاني زي ما أنا مبسوط بيها.

ومن المقرر أن يتم طرح 14 أغنية من ألبوم «قمر 25» خلال العام الجاري، على أن تُستكمل باقي الأغاني وعددها 11 في صيف 2026، ويقدم قمر خلال الألبوم مزيجًا من الألحان والأفكار الجديدة التي يراهن عليها لإرضاء جمهوره، مؤكدًا حرصه الدائم على تقديم كل ما هو مختلف ومبتكر في عالم الموسيقى.

