زاهي حواس يكشف سرا لأول مرة عن سبب وفاة "توت عنخ آمون".. فيديو
بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟
خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد..من هو؟
عمرو أديب مشيدا برجال الداخلية: اعرف ناس بقالها 10 أيام منمتش
تقرير سعودي : مدرب الخلود السابق يقترب من الزمالك
أول مانشيت الهيروغليفية .. عدد خاص لصحيفة أخبار اليوم بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
رئيس اتحاد اليد: تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا.. وحلمنا العودة بكأس العالم
تعرف على صاحب فكرة نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف المصري الكبير
ذكاء التكنولوجيا وعبقرية التاريخ| المتحف المصري الكبير يدخل عصر الذكاء الصناعي.. إدارة وتشغيل بـ “إنترنت الأشياء”
أزمة لـ محمد صلاح داخل ليفربول بسبب الوجوه الجديدة.. ما القصة؟
حواس: كرسي العرش الأهم في آثار توت عنخ آمون ولم تسافر للخارج أبدا
عمرو أديب يكشف مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير
الدخول بالتذاكر فقط.. موعد افتتاح أبواب المتحف المصري الكبير أمام الزوار

المتحف المصري الكبير
منار عبد العظيم

يترقب العالم بأسره الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين، وواجهة جديدة للحضارة المصرية الخالدة.

 فبعد سنوات من العمل الدؤوب، تستعد مصر للكشف عن أضخم متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، يجمع بين عبقرية العمارة الحديثة وروح التاريخ الفرعوني.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف سيكون مفتوحًا أمام الجمهور بداية من اليوم الرابع للافتتاح الرسمي، مؤكدًا أن الدخول سيتم من خلال تذاكر مدفوعة فقط، ولا توجد تذاكر مجانية.

المتحف المصري الكبير.. صرح حضاري ينتظره العالم

وأشار شاكر إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا ثقافيًا عالميًا فريدًا، حيث يجمع بين أعظم كنوز الحضارة المصرية القديمة في مكان واحد، ويُعد أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في العالم.

وأضاف أن تصميم المتحف وموقعه المميز بالقرب من أهرامات الجيزة يجعلان منه أيقونة معمارية وسياحية ستُغير خريطة السياحة في مصر والمنطقة.

تنظيم دقيق لحركة الزوار بعد الافتتاح

وأوضح كبير الأثريين أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتنظيم دخول الزوار بعد الافتتاح، لضمان تجربة مميزة وآمنة لجميع الحاضرين، مع تطبيق أحدث أنظمة الحجز الإلكتروني لتحديد مواعيد الزيارة وعدد الزوار المسموح به يوميًا.

وأكد أن جميع تذاكر الدخول ستكون متاحة عبر المنصات الرسمية لوزارة السياحة والآثار، مشددًا على أن عدم وجود تذاكر مجانية يهدف إلى ضبط عملية الدخول والحفاظ على قيمة المتحف وآثاره الفريدة.

تجربة ثقافية وسياحية متكاملة

وأشار شاكر إلى أن المتحف لا يقتصر على عرض المقتنيات الأثرية فحسب، بل يشمل مناطق خدمية وترفيهية وثقافية، مثل المسارح، وقاعات العرض المتحفي، والمطاعم، ومناطق التسوق، بما يوفر تجربة متكاملة للزائر تجمع بين المعرفة والمتعة.

وأضاف أن افتتاح المتحف يأتي في توقيت يعزز من مكانة مصر العالمية كـ مركز للحضارة الإنسانية، خاصة في ظل توقعات باستقبال ملايين الزوار سنويًا بعد الافتتاح الرسمي.

استعدادات مكثفة وتأمين على أعلى مستوى

وأكد شاكر أن جميع القطع الأثرية التي ستُعرض بالمتحف تم ترميمها وفق أعلى المعايير العالمية، كما تم تجهيز قاعات العرض بأحدث تقنيات الإضاءة والعرض التفاعلي، فضلًا عن تطبيق منظومة تأمين متكاملة تشمل الكاميرات الذكية وأجهزة المراقبة الحديثة.

المتحف المصري الكبير.. بوابة مصر نحو المستقبل

 وأكد كبير الأثريين على أن المتحف المصري الكبير يمثل رمزًا لنهضة ثقافية جديدة تشهدها مصر، تجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر، ليكون منارة للحضارة المصرية ومقصدًا رئيسيًا لعشاق التاريخ والثقافة من جميع أنحاء العالم.

