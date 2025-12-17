قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
افتتاح The Village المنطقة التجارية الأكثر تميزا في سيليا بالعاصمة الجديدة غدا

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن افتتاح المنطقة التجارية الترفيهية "The Village" غدا الخميس، لتلبية معدلات الاشغال المتزايدة في سيليا بالعاصمة الجديدة.

وأوضحت المجموعة - عبر الصفحة الرسمية لسيليا على فيس بوك - أنه سيتم غدا افتتاح "كارفور" و"كيدز ستيشن" بمنطقة "The Village" بالإضافة إلى تنظيم حفلًا فنيًا كبيرًا للنجم رامي صبري بمناسبة الافتتاح .

وتعد منطقة " The Village " الاكثر تميزًا في سيليا ، حيث تضم مناطق تجارية وترفيهية متعددة الاستخدامات، وتعد القلب النابض لسيليا حيث تستوعب العشرات من أرقى العلامات التجارية العالمية، فضلا عن المراكز الطبية والإدارية والنادي الرياضي ومجمعات السينمات وملاعب البولينج، مع إطلالة ساحرة على البحيرة المركزية المحاطة بسلاسل المطاعم الشهيرة، بجانب المسرح المفتوح.

ويأتي افتتاح "The Village" استكمالاً للخدمات المتنوعة الموجودة في سيليا  – على غرار كافة المشروعات العمرانية لمجموعة طلعت مصطفى - والتي تتميز بتوافر الخدمات المتكاملة لتلبية كل احتياجات القاطنين ، لتصبح "سيليا" أول مجتمع من نوعه ينبض بالحياة بالعاصمة الجديدة . وتعد "سيليا" أكبر مشروع متكامل الخدمات ينفذه القطاع الخاص في قلب النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة على مساحة 500 فدان .

