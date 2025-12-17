افتتاح The Village المنطقة التجارية الأكثر تميزا في سيليا بالعاصمة الجديدة غدا

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن افتتاح المنطقة التجارية الترفيهية "The Village" غدا الخميس، لتلبية معدلات الاشغال المتزايدة في سيليا بالعاصمة الجديدة.

وأوضحت المجموعة - عبر الصفحة الرسمية لسيليا على فيس بوك - أنه سيتم غدا افتتاح "كارفور" و"كيدز ستيشن" بمنطقة "The Village" بالإضافة إلى تنظيم حفلًا فنيًا كبيرًا للنجم رامي صبري بمناسبة الافتتاح .

وتعد منطقة " The Village " الاكثر تميزًا في سيليا ، حيث تضم مناطق تجارية وترفيهية متعددة الاستخدامات، وتعد القلب النابض لسيليا حيث تستوعب العشرات من أرقى العلامات التجارية العالمية، فضلا عن المراكز الطبية والإدارية والنادي الرياضي ومجمعات السينمات وملاعب البولينج، مع إطلالة ساحرة على البحيرة المركزية المحاطة بسلاسل المطاعم الشهيرة، بجانب المسرح المفتوح.

ويأتي افتتاح "The Village" استكمالاً للخدمات المتنوعة الموجودة في سيليا – على غرار كافة المشروعات العمرانية لمجموعة طلعت مصطفى - والتي تتميز بتوافر الخدمات المتكاملة لتلبية كل احتياجات القاطنين ، لتصبح "سيليا" أول مجتمع من نوعه ينبض بالحياة بالعاصمة الجديدة . وتعد "سيليا" أكبر مشروع متكامل الخدمات ينفذه القطاع الخاص في قلب النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة على مساحة 500 فدان .