قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البنك التجاري الدولي مصر CIB يحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من برنامج “الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا” في كينيا

البنك التجارى
البنك التجارى
أحمد عبد القوى

البنك التجاري الدولي مصر CIB يواصل تمكين المواهب الإفريقية ويحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج الائتمان المصرفي في كينيا

يُواصل البنك التجاري الدولي مصر CIB – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – مسيرته في دعم تنمية القدرات المصرفية في القارة الإفريقية، حيث شهد تخرج الدفعة الثالثة من برنامج “الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا”، في خطوة تعكس التزامه بتطوير الكوادر الشابة وتعزيز تبادل الخبرات بين مصر وكينيا.

وجاء تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون الاستراتيجي بين البنك التجاري الدولي مصر CIB و جمعية البنوك الكينية KBA، استنادًا إلى مذكرة التفاهم التي وُقعت مطلع عام 2025 بهدف تطوير الشباب الكيني وتمكين الجيل القادم من المتخصصين الماليين، بما يسهم في إعداد كوادر مصرفية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي في إفريقيا.

وامتدت النسخة الثالثة من البرنامج على مدار ستة أشهر متواصلة تلقى خلالها المشاركون تدريبًا متخصصًا في المفاهيم المصرفية الأساسية، مع التركيز على الجوانب الائتمانية والتقنية، وتنمية مهارات التقييم الائتماني واتخاذ قرارات إقراض سليمة.

وقد تخرج 22 شابًا وشابة من كينيا بنجاح بعد اجتياز جميع مراحل التدريب، ليكونوا مؤهلين لإضافة قيمة حقيقية للسوق المصرفي بشرق إفريقيا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور المتنامي الذي يتبناه البنك التجاري الدولي مصر CIB في كينيا منذ دخوله السوق الكيني عام 2020، بما ينسجم مع جهود الدولة المصرية وعلى رأسها البنك المركزي المصري في تعزيز التكامل المصرفي الافريقي وتطوير الكفاءات الشابة عبر نقل الخبرات وتبادل المعرفة.

وقد اختُتم البرنامج بحفل تخرج رسمي أُقيم في نيروبي، بحضور ممثلي الإدارة التنفيذية من البنك التجاري الدولي مصر CIB في مصر وكينيا، إلى جانب قيادات جمعية البنوك الكينية KBA، وممثلين عن البنك المركزي الكيني و السفارة المصرية في نيروبي، في تأكيد على قوة هذا التعاون ودوره في تمهيد فرص جديدة للنمو المهني والمصرفي في إفريقيا.

ويستمر البنك التجاري الدولي مصر CIB من خلال هذا البرنامج وغيره من المبادرات في دعم رأس المال البشري الإفريقي، وتمكين الشباب من بناء مستقبل مهني واعد قائم على المعرفة والمهارة المصرفية المتقدمة.

مصر بنك بنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

ترشيحاتنا

باريس سان جيرمان

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في نهائى كأس إنتركونتيننتال.. الليلة

عثمان ديمبلي

العام الأبرز في مسيرة ديمبلي.. رحلة التحول نحو القمة العالمية

إنريكي

بعد تتويج إنريكي.. الفائزون بجائزة أفضل مدرب من الفيفا تاريخيًا

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد