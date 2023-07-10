بسبب اللحمة النيئة.. وفاة مئات القطط بإنفلونزا الطيور في بريطانيا

توفى عدد كبير من القطط بسبب إنفلونزا الطيور القاتلة، مما ترك الخبراء في حالة من الذعر من جائحة جديدة محتملة.

وبحسب صحيفة “يدلي ستار”، سيطرت إنفلونزا الطيور على العالم في الأشهر الأخيرة، ونتيجة لذلك تم إعدام آلاف الطيور في المملكة المتحدة هذا العام.

وبينما تم الإبلاغ عن عدد قليل من حالات انتقال العدوى من الطيور إلى البشر ، يبدو الآن أن الفيروس يتحور ويؤثر على عالم القطط بعد نفوق 16 قطة.

.وفاة مئات القطط بإنفلونزا الطيور ببريطانيا

اكتشف فريق من العلماء البولنديين الآن أن القطط أصيبت بالمرض من خلال "أكل اللحوم النيئة".

قال عالم الفيروسات Krzysztof Pyrć: "أظهر تقييم للوضع أن الغذاء هو أحد الطرق المحتملة لانتقال العامل الممرض.

وأضاف “يشار إلى هذا من خلال الظهور المفاجئ للفيروس في القطط بمناطق مختلفة من البلاد، ولم يظهر تحليل تسلسل الجينوم المأخوذ من القط التغييرات مقارنة بالتسلسل المرجعي ، مما يشير إلى ظهور سلالة جديدة من فيروس الأنفلونزا تصيب القطط بشكل فعال”.