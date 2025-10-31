البحر الأحمر .. حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراجعة السلع بمدينة القصير

نظّمت الوحدة المحلية بمدينة القصير بالبحر الأحمر حملة تفتيشية موسعة على المحال التجارية ومنافذ البيع داخل المدينة.

وشارك في الحملة كل من إدارة البيئة وتراخيص المحال بالإدارة الهندسية، بالتنسيق مع إدارة التموين ومكتب الصحة والطب البيطري، وذلك ضمن خطة شاملة للمرور الدوري على الأسواق للتأكد من الالتزام بالقوانين والضوابط المعمول بها.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات شملت:

11 محضر عدم حمل شهادة صحية

6 محاضر نظافة عامة

2 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار

7 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص

7 محاضر إشغال بدون ترخيص

محضر إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية غير الصالحة

وأكدت الوحدة المحلية استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة على مختلف الأنشطة التجارية بالمدينة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بسلامة الأغذية والمنتجات المطروحة بالأسواق، وذلك حفاظًا على الأمن الغذائي وجودة السلع المقدمة للأهالي.