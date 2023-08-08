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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المركزي للتعبئة والإحصاء يوضح مفاهيم كتيب "مصر في أرقام"

حسين عبد العزيز مستشار
حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

قال حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن كتيب "مصر في أرقام" يتضمن مؤشرات عن كل الأبعاد المختلفة للبلاد، سواء بيئة واجتماعية وسياسية، فهو يغطي السكان والعمل والزراعة والصناعة والنفل والاقتصاد والدخل والتعليم والبحث العلمي والصحة وغيرهم.

 

وأضاف "حسين عبد العزيز" خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن الكتيب يعرض بيانات تفصيلية عن الوحدات الثاقافية المختلفة وتوزيعها في المحافظات، متابعا: مبادرة حياة كريمة ساهمت بشكل كبير في إحداث تغيرات واضحة داخل المحافظات.

 

واسترسل: الكتيب يوضح مدى التغير الذي شهده قطاع وعدد السكان خلال الفترة الماضية، حيث وصل عدد السكان حاليا إلى مايقارب من 105.3 مليون مواطن، وذلك بفارق 10 مليون ونصف المليون مواطن خلال 7 سنوات فقط.

 

وأكمل: المساحة المأهولة من مصر كانت 7% فقط، ولكن الآن ووفقا لحسابات الجهاز، وصلنا إلى 10.5%، ومع استكمال مشروعات التنمية، سنصل إلى 14%.
 

المركزي للتعبئة والإحصاء كتيب مصر في أرقام مبادرة حياة كريمة حياة كريمة اخبار التوك شو

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