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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط أدوية مهربة مجهولة المصدر في الصيدليات.. تفاصيل

الأدوية المضبوطة
الأدوية المضبوطة

تكثف هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، جهودها الرقابية بحملات تفتيشية موسعة على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.

وخلال الحملات، تم المرور على ٨ آلاف صيدلية من الصيدليات العامة، والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية، وشركات توزيع، ، وتنوعت المخالفات ما بين غش تجاري، وأدوية مهربة، أو غير مسجلة، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.

ضبط 55 موقعًا غير مرخص

وتم ضبط ٥٥ موقعاً غير مرخص، بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة الدواء المصرية، جاء أبرزها ضبط موقع تصنيع غير مرخص بنطاق محافظة القاهرة للأدوية مجهولة المصدر غير المسجلة، وتم ضبط كمية من المواد الخام مجهولة المصدر بدون فواتير وماكينات ومواد تعبئة وتغليف، وضبط ١٧ مخزن أدوية غير مرخص.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، وتحريز المضبوطات المخالفة، وجاء إجمالي قيمة المضبوطات بحوالي ٤ ملايين جنيه.

وتم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية، ومراجعة تطبيق قواعد التخزين الجيد التي تضمن إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال، بالإضافة إلى مراجعة التوزيع العادل للأدوية من شركات التوزيع للصيدليات.

التواصل مع هيئة الدواء

وطالبت هيئة الدواء المصرية كافة الصيادلة والمواطنين التواصل مع الهيئة عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١، أو موقع الهيئة الرسمي، الموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.

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