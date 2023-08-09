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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب يوم كامل من البحث|التفاصيل الكاملة لانتشال جثمان شاب غرق بشاطئ سيدي كرير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا بشاطئ سيدي كرير، غربي محافظة الإسكندرية، عقب مرور 24 ساعة من البحث، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حالة غرق لشاب يبلغ من العمر 16 سنة بشاطئ سيدي كرير الشرقي أمام شارع السنترال عند الكيلو 35 غربي المحافظة.

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وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري ورجال الحماية المدنية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبدأت رحلة البحث عن الجثمان، ونجحت قوات الانقاذ مدعومة بمجموعة غواصين الخير، في انتشال الجثمان.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

وقد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاعين الغربي والشرقي باستثناء الشواطئ التي اكتمل فيها حاجز الأمواج شرق المحافظة، بسبب ارتفاع الأمواج.

وحذرت الإدارة من النزول إلى مياه البحر مع الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل، مطالبة رواد الشواطئ باتخاذ الحيطة والحذر، والحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقائها فى المكان المخصص.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، الراية الخضراء وتعنى أن الشواطئ آمنة، والصفراء تفيد أن حالة البحر غير مستقرة، والحمراء تفيد بأن هناك خطورة بالنزول إلى المياه.

الاسكندرية الأجهزة الامنية ارتفاع الأمواج الحماية المدنية الرايات الحمراء إنتشال جثمان جثمان شاب

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