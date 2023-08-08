بـ 1000 جنيه.. اشتري شهادة استثمار بنك الإسكندرية واستفيد بعائد ثابت

يتجه الكثير من عملاء البنوك في الوقت الحالي للبحث عن شهادات الاستثمارلضمان عمليات استثمار آمنة وعوائد ثابتة، وتتنافس البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم شهادات استثمار بنظم وفئات مختلفة.

وأطلق بنك الإسكندرية عددا من شهادات الاستثمار ذات العوائد الثابتة والمتغيرة، الربع سنوي، والشهري، بالإضافة إلى إمكانية شراء الشهادات بالجنيه المصري والعملات الأجنبية ( الدولار الأمريكي- اليورو)، لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء.



ويستعرض "صدى البلد" خصائص، ومميزات شهادة اليكس ستار ذات العائد الثابت، المناسبة للاستثمار طويل الأجل، والتي تبدأ من 1000 جنيه مصري، و فقا للموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية.

شهادة استثمار بنك الإسكندرية

-عائد ثابت: يتمتع العميل بعائد ثابت طوال مدة الشهادة.

-دورية صرف العائد: للعميل حرية الاختيار من بين عائد شهري أو ربع سنوي.

تم تعديل سعر العائد اعتبارا من ٢٠٢٢/١١/٠٩

-مدة الشهادة: ٣ / ٥ سنوات.

-الحد الأدنى لربط الشهادة: ١,٠٠٠ أو ٥,٠٠٠ أو ١٠,٠٠٠ جم ومضاعفتها

-العملاء المستهدفون: جميع العملاء

المستندات المطلوبة لـ شهادة استثمار بنك الإسكندرية





النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة



شهادات استثمار من بنك الإسكندرية

شهادة اليكس برايم ٤٢ ذات العائد المتغير بنك الإسكندرية



-خطة استثمار لمدة ٣ سنوات ونصف بسعر عائد تنافسي متغير ١٨.٥٪.



-عائد متغير.

خصائص شهادة استثمار بنك الإسكندرية





-يتمتع صاحب الشهادة بعائد متغير يحتسب ويضاف الى حسابه بشكل شهري.

-خطة ادخار متوسطة الأجل.

-خطة ادخار لمدة ٣.٥ سنوات بسعر عائد تنافسي

تم تعديل سعر العائد اعتبارا من ٢٠٢٢/١٢/٢٥.



-إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة

مميزات شهادة استثمار بنك الإسكندرية

مدة الشهادة

٣.٥ سنوات

الحد الأدني لربط الشهادة

١,٠٠٠ جم

دورية صرف العائد

شهرية

العملاء المستهدفون

جميع العملاء

المستندات المطلوبة لـ شهادة استثمار بنك الإسكندرية



النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة