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رئيس التحرير
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برلمان

سمير صبري: تحسين البنية التحتية ووضع تيسيرات وتسهيلات ضرورة لجذب الاستثمار

سمير صبري، مقرر
سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي بالحوار الوطنى

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن من أهم القرارات التي اتخذها القائمون على الحوار الوطني أنهم أدركوا أن الدولة كانت بحاجة إلى حوار سياسي واقتصادي واجتماعي، وجاءت منها لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي.

وأضاف سمير صبري ، خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "3 أشهر حوار وطني.. التنسيقية تفتح أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية": "عندما نتحدث إلى الشارع المصري  يجعلنا القائمون على الحوار الوطني نتخفف كمنتمين في الأحزاب السياسية ونبدأ في الحديث بأريحية".

ولفت صبري، إلى أن البنية التحتية مهمة للاستثمار في الدول، وكذلك التسهيلات والتيسيرات تأتي من القيادة السياسية والحكومة والوزراء ولكن ما زالت تقف أمام صغار الموظفين، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبي ينقل كل عوائد أمواله للاستثمار في بلد غير بلده وهو ما يستلزم تيسيرات وتسهيلات.

وتابع: "وضعنا في أول جلسة 10 موضوعات من معوقات الاقتصاد في مصر للعمل عليها في اللجنة، وتم إلغائها نظرا لمناقشتها وطرحها في المجلس الأعلى للاستثمار لأنه تم وضع حلول لها، لذلك نحن بحاجة إلى تصدير هذا في الخارج لجذب الاستثمار".

واستكمل مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني: "رجوعنا لإفريقيا كان مهم جدا، ونحن في مجتمع يتأثر بالخارج جدا، منذ بداية الانفتاح الاقتصادي لمصر وحتى الخمس سنوات الماضية التي مر فيها العديد من الجوائح والحروب التي أثرت على اقتصاديات الدول النامية، لذلك ندعم خطوات القيادة السياسة المتخذة من قبل المجلس الأعلى للاستثمار ونسعى للزيادة عليها".

وأدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

الدكتور سمير صبري الحوار الوطني المحور الاقتصادي لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي الملفات السياسية

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