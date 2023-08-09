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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إدانته.. المحكمة تنظر في استئناف الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق

صدى البلد

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة عليا ستنظر، اليوم الأربعاء، في استئناف قدمه على الحكم بإدانته في تهم فساد.

وتم منع عمران خان من تولي أي منصب عام لمدة 5 أعوام مع بدء تنفيذ حكم بسجنه 3 أعوام، السبت، في تهم بيع هدايا بشكل غير قانوني كانت ممنوحة للدولة واستحوذ عليها هو وعائلته خلال فترة توليه منصبه بين 2018 و2022.

وقال المحامي نعيم بانجوتا إن المحكمة ستبدأ إجراءات الاستئناف في وقت لاحق من الأربعاء، مضيفاً أن "عمران خان سيطلق سراحه إذا قُبلت القضية من حيث الموضوع".

أعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان نعيم بانجوثا ، أنه تقدم بالطعن ، اليوم الثلاثاء، على إدانة خان بتهم الفساد أمام محكمة عليا.

وقال نعيم بانجوثا إن الالتماس للطعن في إدانة نهاية الأسبوع تم تقديمه في المحكمة العليا في إسلام أباد.

وحكم ،السبت الماضي، على خان بالسجن  لمدة ثلاث سنوات بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.

واعتقل خان في منزله في لاهور بعد صدور حكم المحكمة ويجري الآن نقله إلى العاصمة إسلام أباد، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية .

 

تتعلق المحاكمة بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات وجدت خان مذنبا ببيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني خلال فترة توليه رئاسة الوزراء من 2018 إلى 2022.

وقال حزبه إنه تم تقديم استئناف إلى المحكمة العليا ضد القرار، ونفى رئيس الوزراء السابق مرارا ارتكاب أي مخالفات.

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