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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورش ومعارض فنية للأطفال بثقافة المنوفية في الأنشطة الصيفية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

استمرارا للفعاليات المكثفة بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، قدم فرع ثقافة المنوفية عددا من الفعاليات، تضمنت ورشة تعليم مبادئ الرسم للأطفال"طبيعة حية" بقصر ثقافة الطفل، نفذتها الفنانة التشكيلية حسناء نوية، تضمنت رسم منظر طبيعي متعدد الأبعاد مع وجود المؤثر الضوئي بالاسكتش والتدريج من خلاله في درجة ألوان قلم الرصاص للتحرير بالمنظر الطبيعي.

وأقام بيت ثقافة سبك الضحاك معرض فن تشكيلي بعنوان "المحافظة على مياه النيل" إشراف سمير حسني مسئول الفن التشكيلي بالموقع، حيث تم عرض مجموعة من اللوحات الخاصة بعدد من رواد الموهوبين، كما نظم بيت ثقافة شبرا بخوم ورشة فنية باستخدام الفوم تنفيذ سالي طلعت التي تناولت بالشرح كيفية استخدام الفوم في إنتاج بعض الأعمال الفنية الجميلة بإضافة بعض اللمسات الصغيرة عليه وتم تنفيذ عدد من إطارات الصور باستخدام الفوم الملون والخرز.

تقام الفعاليات بإشراف فرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، وفي سياق برنامج حافل لمواقع قصور الثقافة بالمحافظات يشهد تقديم العديد من الفعاليات المتنوعة ضمن الإجازة الصيفية.

ثقافتنا في إجازتنا الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني طبيعة حية التشكيلية حسناء نوية بالمنظر الطبيعي

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