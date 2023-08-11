أخبار السيارات| فيات بـ 85 ألف جنيه.. كيا تكشف عن أسعار سبورتاج 2024 الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث العديد من المشترين عن سيارات اقتصادية وموفرة للبنزين بأسعار زمان للتنقل وقضاء الأمور البسيطة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و عامي 2023

ظهر الجيل الأحدث من كيا سبورتاج لأول مرة في طراز عام 2022، والآن تعلن العلامة التجارية عن تغييرات في الأسعار والميزات لطراز 2024.

تعتبر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 أحد أشهر إصدارات الكروس أوفر الاقتصادية المطروحة في السوق المصري، وتتوفر بفئتين.

تتعدد الرحلات والفسح في شهر الصيف مثل الذهاب للشواطئ، ومع ارتفاع درجات الحرارة تظهر بعض المشكلات في السيارات التي يجب الحذر والتأكد منها قبل السفر.

يضم السوق المصري باقة من السيارات الجديدة التي تخطت أسعارها المليون جنيه خلال الأشهر الماضية، وتتميز بالعديد من المواصفات القوية.