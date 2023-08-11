السماح بالقيادة حتى أقارب الدرجة الثانية.. شروط استخدام سيارة ذوى الإعاقة

سيارة ذوى الإعاقة .. واحدة من أبرز المزايا التي يحصل عليها الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للقانون، كأحد سبل توفير الراحة والتيسير عليهم لا سيما في الإنتقالات اليومية لأداء متطلباتهم المعيشية.

ولهذا حدد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ضوابط استخدام سيارة ذوى الإعاقة من خلال إيضاح الأشخاص التي يجوز لهم قيادتها، فضلا عن تحديد إمكانية التصرف فيها حال رغبة مالكها.. ونستعرض أبرز ضوابط استعمال سيارة ذوى الإعاقة في السطور التالية.

السماح بقيادة السيارة لهذه الفئات

ووفقا للمادة (31) في البند الرابع منها، فقد نص علي أن تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذات بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الثانية إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

إمكانية التصرف في سيارة ذوى الإعاقة

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز سيارة ذوى الإعاقة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.