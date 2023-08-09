التضامن تكشف تفاصيل حملة "هنوصلك"

كشف خليل محمد خليل، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل جديدة عن حملة "هنوصلك" والتي أطلقتها الوزارة بالأمس، مشيرا إلى أنها تستهدف استخراج عدد مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بنهاية عام 2023.

وأضاف خليل محمد خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الحملة تعتمد بشكل أساسي على كل موارد الوزارة سواء المديريات، وإدارات اجتماعية، ومكاتب تأهيل، وجمعيات أهلية شريكة بمتطوعيها.

وتابع خليل محمد خليل، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن : نعمل على الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ولدينا مكاتب تأهيل منتشرة على مستوى الجمهورية.