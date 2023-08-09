التضامن الاجتماعي تطلق قافلة تنموية جديدة لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات

قالت الدكتورة أمال زكي، مستشار وزيرة التضامن لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، إن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت قافلة تنموية جديدة بـ منطقة أهالينا، لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات.

وأوضحت أمال زكي، خلال مداخلتها ببرنامج "8الصبح" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن تركيز هذه القافلة على المحور الخدمي، بالإضافة إلى تمكين و تأهيل لذوي الإعاقات، و تقديم برامج تنمية اقتصادية، بجانب وجود قافلة صحية لتقديم خدمات صحية للأهالي بالتعاون مع جامعة الأزهر، ذاكرة أنه كان هناك العديد من التخصصات و الأدوية و التحاليل و إجراء العمليات.

وأضافت مستشار وزيرة التضامن، أن أي خدمة للتأهيل تتوفر بهذه القافلة، سواء تخاطب، أو علاج طبيعي و غيرها من الخدمات، بالإضافة إلى التوعية بخطورة المخدرات و التدخين، موضحة أن التوعية للحفاظ على كيان الأسرة كان من المواضيع التي تم طرحها، وعلاوة على توافر فصول محو الأمية، و التوعية بالتربية الأسرية الإيجابية.

ولفتت، إلى أن الهلال الأحمر المصري كان من ضمن المشاركين بالقافلة، و قدم شنط نظافة للأهالي، و الهدايا للأطفال، متابعة أن بالتعاون مع بنك الطعام تم تقديم كراتين مواد غذائية للأهالي، مؤكدة أن استجابة هذه القافلة كانت عالية جدا، مضيفة ان كل الأهالي و أطفالهم كانوا متواجدين.

تستهدف كل المناطق المطورة

وتابعت، أن هذه القافلة تلقت إقبال شديد من جميع الأسر و الأهالي، فهي كانت قافلة تنموية خدمية و توعوية، منوهة إلى أن هذه القافلة متداخلة بـ 9 مناطق فهي تستهدف كل المناطق المطورة.

https://fb.watch/mi_6AiWdap/?mibextid=fxoyai