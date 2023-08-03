قافلة جامعة الأزهر ووزارة التضامن تجري الكشوفات الطبية على سكان مدينة «أهالينا»

بدأت القافلة التنموية التي تنظمها جامعة الأزهر اليوم لمدينة أهالينا بالقاهرة فعالياتها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الثقافة وعدد من الجهات والمؤسسات المشاركة، وسط ترحيب من أهالي المدينة بالخدمات التي تقدمها القافلة الشاملة.



كان رئيس جامعة الأزهر د. سلامة داوود وجّه صباح اليوم بانطلاق القافلة التي يشرف عليها د. محمود صديق – نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على القوافل الطبية، حيث بدأت برنامجها بالكشوفات الطبية في تخصصات متنوعة شملت: الباطنة، المسالك، العظام، الرمد، الأطفال، الجلدية، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، الأسنان، الجلدية، والجهاز الهضمي.