عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعفاء ذوي الإعاقة الشديدة من تقديم تقرير طبي مميكن للحصول على بطاقة الخدمات

أرشيفية
أرشيفية

أكد خليل محمد خليل، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت أمس، الثلاثاء، حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بانتهاء عام 2023.

وتعتمد الحملة اعتمادا أساسيا على الاستفادة من كل موارد الوزارة سواء مديريات، إدارات اجتماعية، مكاتب تأهيل أو جمعيات أهلية، إلى آخره.

وقال "خليل"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة "Ten Tv"، إن هناك 231 مكتب تأهيل بجميع أنحاء الجمهورية، وتصل لبيوت ذوي الإعاقة من خلال حملات تطوعية قد تكون طرق أبواب، لمعرفة ذوي الإعاقة والذين يعانون من إعاقة شديدة، يتم التسجيل لهم في الحال من خلال مكاتب تأهيل متنقلة ومميكنة تصل إلى أقرب نقطة للقرية.

وأوضح أنه يمكن التسجيل بمكاتب التأهيل في أي وقت، سواء كانت الإعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة، مضيفا أن من لديه صورة الشخصية وشهادة الميلاد أو صورة بطاقة الرقم القومي، أو مرفق لدية تقرير طبي يوضح إعاقته، سيكون التسجيل إلكترونيا له وفي الحال، وبعدها يستلم الفرد بطاقة الخدمات الخاصة به للحصول على جميع المزايا والحقوق التي كُفلت له من القانون.

ولفت إلى أن جمعية طرق الأبواب بالتعاون مع جمعية صناع الحياة، يقومون باستهداف القرى والقيام بمسح كامل لجميع المنازل من خلال أسئلة محددة ليتضح لهم الأماكن التي يتواجد بها أشخاص ذوي الإعاقة، ويقومون بتوفير كل وسائل المواصلات المناسبة لنقله إلى أقرب مكتب متنقل لتسجيل بياناته، وذلك هو الهدف من هذه الحملة، ويستند هذا البرنامج إلى بيانات شخصية، واجتماعية، وتعليمية، وصحية للنساء ذوي الإعاقة، للقدرة على توفير الحقوق لهذه الفئة.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، في حالة أن الراغب مصري الجنسية أو أجنبي بشرط المعاملة بالمثل، وتنطبق عليه المادة الثانية من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانت الإعاقة حركية أو بصرية أو سمعية. 

وأكد إعفاء الوزارة لذوي الإعاقة الشديدة من تقديم تقرير طبي مميكن صادر عن المجالس الطبية المتخصصة، ولديهم القدرة على التسجيل بأي تقرير طبي صادر من مستشفى حتى إن كان منذ 3 سنوات. 

     
 

التضامن الاجتماعي التأهيل هنوصلك ذوي الإعاقة حملات تطوعية بطاقة الخدمات جمعية طرق الأبواب بطاقة الخدمات المتكاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا بفعل الخوف من أزمة مصرفية

ترشيحاتنا

180 يورو.. الجارديان تحذر البريطانيين المسافرين إلى فرنسا من غرامات «الهواء النظيف»

أسعار الذهب والدولار.. عيار 21 مفاجأة الآن|أخبار تهمك

شهب كثيفة وكرات نارية في سماء فلسطين نهاية الأسبوع

أسامة الشاهد: نقص مستلزمات الإنتاج أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض الصادرات

السودان: مقتل 6 من ضباط جهاز الأمن والمخابرات باشتباكات أم درمان

روسيا تمنع 5 صينيين من دخول البلاد.. هل يتعكر صفو الصداقة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف.. داليا مصطفى تكشف رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

للأطفال والكبار.. أفضل حل لتجنب حمو النيل وكيفية علاجه

بعد إعلان نشر مذكراتها.. تعافى جادا زوجة ويل سميث من مرض الثعلبة

لا يشعرون بالغيرة.. أمريكي يعلن ارتباطه عاطفيا بـ السيارات

فيديو

مفاجأة الفهد الأسمر.. رد شيكابالا على مرتضى منصور وبيان حسين لبيب| فيديوجراف

درجات الحرارة تتجاوز الـ 45.. توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

الذهب يواصل نزيف الخسائر والدولار يحافظ على استقراره اليوم الأربعاء

عادوا من الموت.. كيف انتهك الذكاء الاصطناعي خصوصية النجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ