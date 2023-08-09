إعفاء ذوي الإعاقة الشديدة من تقديم تقرير طبي مميكن للحصول على بطاقة الخدمات

أكد خليل محمد خليل، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت أمس، الثلاثاء، حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بانتهاء عام 2023.

وتعتمد الحملة اعتمادا أساسيا على الاستفادة من كل موارد الوزارة سواء مديريات، إدارات اجتماعية، مكاتب تأهيل أو جمعيات أهلية، إلى آخره.

وقال "خليل"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة "Ten Tv"، إن هناك 231 مكتب تأهيل بجميع أنحاء الجمهورية، وتصل لبيوت ذوي الإعاقة من خلال حملات تطوعية قد تكون طرق أبواب، لمعرفة ذوي الإعاقة والذين يعانون من إعاقة شديدة، يتم التسجيل لهم في الحال من خلال مكاتب تأهيل متنقلة ومميكنة تصل إلى أقرب نقطة للقرية.

وأوضح أنه يمكن التسجيل بمكاتب التأهيل في أي وقت، سواء كانت الإعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة، مضيفا أن من لديه صورة الشخصية وشهادة الميلاد أو صورة بطاقة الرقم القومي، أو مرفق لدية تقرير طبي يوضح إعاقته، سيكون التسجيل إلكترونيا له وفي الحال، وبعدها يستلم الفرد بطاقة الخدمات الخاصة به للحصول على جميع المزايا والحقوق التي كُفلت له من القانون.

ولفت إلى أن جمعية طرق الأبواب بالتعاون مع جمعية صناع الحياة، يقومون باستهداف القرى والقيام بمسح كامل لجميع المنازل من خلال أسئلة محددة ليتضح لهم الأماكن التي يتواجد بها أشخاص ذوي الإعاقة، ويقومون بتوفير كل وسائل المواصلات المناسبة لنقله إلى أقرب مكتب متنقل لتسجيل بياناته، وذلك هو الهدف من هذه الحملة، ويستند هذا البرنامج إلى بيانات شخصية، واجتماعية، وتعليمية، وصحية للنساء ذوي الإعاقة، للقدرة على توفير الحقوق لهذه الفئة.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، في حالة أن الراغب مصري الجنسية أو أجنبي بشرط المعاملة بالمثل، وتنطبق عليه المادة الثانية من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانت الإعاقة حركية أو بصرية أو سمعية.

وأكد إعفاء الوزارة لذوي الإعاقة الشديدة من تقديم تقرير طبي مميكن صادر عن المجالس الطبية المتخصصة، ولديهم القدرة على التسجيل بأي تقرير طبي صادر من مستشفى حتى إن كان منذ 3 سنوات.



