عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يكرم أوائل الثانوية العامة

صدى البلد

استقبل الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج الطالب محمد مصطفى محمد حسن الأول على المحافظة من ذوي الإعاقة فئة المكفوفين والخامس على الجمهورية، بمجموع ٣٧٠ درجة بما يعادل ٩٠.٣% في الشعبة الأدبية، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة والدكتورة سلمى عبد المنعم نائب مدير المركز، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم إعفاء الطالب محمد مصطفي محمد الخامس على مستوى الجمهورية من المصروفات الدراسية فى حالة التحاقه بكلية الآداب لتحقيق حلمه الجامعي، وأن الجامعة ستقدم له سبل الدعم خلال مسيرته الجامعية.

وذلك فى إطار اهتمامها بالمتفوقين والمتميزين علمياً وخاصة من فئة ذوي الإعاقة والذين أثبتوا أن لديهم دائمًا القدرة والعزيمة على تحدى الصعاب وتحقيق المستحيل وبرهنوا على أن الإعاقة لن تحول دون تحقيق هدفهم، موضحاً ان الاهتمام بذوي الاعاقة هو محور وطنى من محاور التنمية المستدامة تم صياغته فى إطار مؤسسى من خلال المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف" والتى تبنت الجامعة أهدافها من خلال أنشطة وفعاليات  في كافة كلياتها وقطاعاتها،.

وأشار النعماني الي ان إدارة الجامعة تقف دائمًا خلف أبنائها المتميزين خاصة من ذوي الإعاقة لتحفيزهم وتشجيعهم وتكريمهم على هذا النجاح المشرف، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، نظراً لحرصها  علي تمكين هؤلاء الطلاب من كامل حقوقهم.

استولى على 5 ملايين جنيه.. نصاب سوهاج يواجه عقوبات رادعة

بتكلفة 5 مليارات و105 ملايين جنيه.. الانتهاء من 431 مشروعًا في سوهاج

جامعة سوهاج

وتقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال دراستهم بالجامعة، مشيداً بالطالب محمد والذي يعد مثالاً مشرفًا يُحتذى به، موجهاً الشكر والتقدير لأسرة الطالب على مابذلوه من جهود  وتكبدهم المشاق حتى استطاع حصد هذه المركز المتقدم.

وقال الدكتور عماد الصوينع أن الطالب محمد مصطفى هو الأول على المحافظة من الطلاب ذوي الإعاقة (المكفوفين) بمدرسة النور للمكفوفين، والحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، حيث قام الطالب بالتنسيق من خلال المركز، و سجل رغباته بمساعدة المركز ضمن المرحلة الأولى، معلناً عن رغبته الأولى في الالتحاق بكلية الآداب.

وأعرب الطالب محمد عن سعادته باستقبال رئيس الجامعة له، مشيراً إلى أن هذا الاستقبال سيكون حافزاً له لاستكمال دراستها الجامعية والسعى دائما ًبكل جد واجتهاد للتفوق وحصد المراكز الأولى دراسياً.

IMG-20230810-WA0086
IMG-20230810-WA0086
IMG-20230810-WA0085
IMG-20230810-WA0085
IMG-20230810-WA0082
IMG-20230810-WA0082
IMG-20230810-WA0083
IMG-20230810-WA0083
سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج الثانوية العامة اخبار جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

الكليوباترا مفاجأة.. الشرقية للدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر في هذا الموعد

مفاجأة | جوهرة الدوري الألماني يقترب من الأهلي

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

فتوح يصدم الزمالك بشرطين قبل التجديد

الحكومة تواجه فرق التكلفة.. زيادة دعم أسعار البنزين والسولار هذا العام| تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يوجه بسرعة تشغيل المشروعات والبدء في تقديم الخدمات للمواطنين

ترشيحاتنا

هاني سويلم يشهد انعقاد ورشة العمل الأولى لتقييم الأداء للموسم الصيفي 2023

مصطفى بكري: محاولات التشكيك في مؤسسات الدولة لن تنجح.. فيديو

انخفاض شديد لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة

الدولار يتراجع.. توقعات مخيفة للأخضر أمام العملات العالمية| ماذا يحدث؟

الزمالك "بيتفرج"| الخريطة الكاملة لصفقات الدوري المصري خلال ميركاتو الصيف.. وهذا الفريق اكتساح

ضربة روسية قاصمة .. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا بسبب زيلينسكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

فيديو

‎وظائف مميزة في بنك مصر لحديثي التخرج.. الشروط والتفاصيل

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

مفاجأة تنتظر أسعار السجائر.. ومصير صادم ينتظر المتلاعبين في السوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ