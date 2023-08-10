القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يكرم أوائل الثانوية العامة

استقبل الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج الطالب محمد مصطفى محمد حسن الأول على المحافظة من ذوي الإعاقة فئة المكفوفين والخامس على الجمهورية، بمجموع ٣٧٠ درجة بما يعادل ٩٠.٣% في الشعبة الأدبية، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة والدكتورة سلمى عبد المنعم نائب مدير المركز، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم إعفاء الطالب محمد مصطفي محمد الخامس على مستوى الجمهورية من المصروفات الدراسية فى حالة التحاقه بكلية الآداب لتحقيق حلمه الجامعي، وأن الجامعة ستقدم له سبل الدعم خلال مسيرته الجامعية.

وذلك فى إطار اهتمامها بالمتفوقين والمتميزين علمياً وخاصة من فئة ذوي الإعاقة والذين أثبتوا أن لديهم دائمًا القدرة والعزيمة على تحدى الصعاب وتحقيق المستحيل وبرهنوا على أن الإعاقة لن تحول دون تحقيق هدفهم، موضحاً ان الاهتمام بذوي الاعاقة هو محور وطنى من محاور التنمية المستدامة تم صياغته فى إطار مؤسسى من خلال المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف" والتى تبنت الجامعة أهدافها من خلال أنشطة وفعاليات في كافة كلياتها وقطاعاتها،.

وأشار النعماني الي ان إدارة الجامعة تقف دائمًا خلف أبنائها المتميزين خاصة من ذوي الإعاقة لتحفيزهم وتشجيعهم وتكريمهم على هذا النجاح المشرف، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، نظراً لحرصها علي تمكين هؤلاء الطلاب من كامل حقوقهم.

جامعة سوهاج

وتقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال دراستهم بالجامعة، مشيداً بالطالب محمد والذي يعد مثالاً مشرفًا يُحتذى به، موجهاً الشكر والتقدير لأسرة الطالب على مابذلوه من جهود وتكبدهم المشاق حتى استطاع حصد هذه المركز المتقدم.

وقال الدكتور عماد الصوينع أن الطالب محمد مصطفى هو الأول على المحافظة من الطلاب ذوي الإعاقة (المكفوفين) بمدرسة النور للمكفوفين، والحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، حيث قام الطالب بالتنسيق من خلال المركز، و سجل رغباته بمساعدة المركز ضمن المرحلة الأولى، معلناً عن رغبته الأولى في الالتحاق بكلية الآداب.

وأعرب الطالب محمد عن سعادته باستقبال رئيس الجامعة له، مشيراً إلى أن هذا الاستقبال سيكون حافزاً له لاستكمال دراستها الجامعية والسعى دائما ًبكل جد واجتهاد للتفوق وحصد المراكز الأولى دراسياً.