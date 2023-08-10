بتكلفة 5 مليارات و105 ملايين جنيه.. الانتهاء من 431 مشروعًا في سوهاج

خلال 9 سنوات|

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد مصر ، خلال الـ9 سنوات الماضية، الإنتهاء من 431 مشروعًا ضمن المبادرات الرئاسية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات 5 مليارات و105 ملايين جنيه، ويعرض لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية بعض المعلومات الهامة عن بعض هذه المشروعات.

مشروعات المبادرات الرئاسية بمحافظة سوهاج

إنشاء مشروع محور جرجا دار السلام أعلى النيل، بتكلفة 400 مليون جنيه.

مشروع إنشاء محور طما أعلى النيل بتكلفة 655 مليون جنيه. مشروع إنشاء كوبري جرجا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 81 مليون جنيه. مشروع إنشاء كوبري البلينا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 185 مليون جنيه. مشروع إنشاء كوبري طهطا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 70 مليون جنيه. مشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي بداية من أسيوط وحتى مدينة الكوامل بطول 70 كيلو متر، وبتكلفة 143.2 مليون جنيه. مشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي بدءًا من صينية قنا وحتى صينية سوهاج، بطول 80 كيلومتر، وبتكلفة 327 مليون جنيه. مشروع رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي من محافظة سوهاج حتى الكيلو 15 تجاه أبو شوشة، بتكلفة 28.9 مليون جنيه. مشروع رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي من الكيلو 30 و حتى الكيلو 50، اتجاه أبو شوشة/ البلينا، بتكلفة 42.2 مليون جنيه. مشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي من الكيلو 95 وحتى الكيلو 130 بتكلفة 95.3 مليون جنيه. مشروع إزدواج الطريق الصحرواي الغربي من الكيلو 130، وحتى الكيلو 140 "مطار سوهاج الدولي"، بطول 10 كيلو متر، وتكلفة 26.1 مليون جنيه. مشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كوبري فهمي حتى الكيلو 55 بطول 55 كيلو متر، وبتكلفة 352.8 مليون جنيه. مشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من الكيلو 55 حتى الكيلو 35 مرورا بصينية سوهاج بتكلفة 129.8 مليون جنيه. مشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي من الكيلو 90 حتى الكيلو 100 أسيوط، بتكلفة 53.1 مليون جنيه. جاري إنشاء مشروع كوبري أعلى مزلقان الروافع، قبلي بتكلفة 148 مليون جنيه. جاري إنشاء كوبري علوي للسيارات بالمراغة بتكلفة 198 مليون جنيه. جاري إنشاء مشروع طريق البلينا الصحراوي الغربي بطول 26 كيلو متر، وبتكلفة 270 مليون جنيه.

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ومن الجدير بالذكر أن تلك المشروعات أشرفت على إنشائها الهيئة العامة للطرق والكباري، وبلغت 20 مشروعًا، بتكلفة 3 مليارات و530 مليون جنيهًا، ومن بين تلك المشروعات إنشاء عدد من المحاور والكباري، وازدواج الطرق التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية.