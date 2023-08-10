أرهقتها الحياة.. العناية الإلهية تُنقذ ثلاثينية تناولت سُم فئران في سوهاج

أصيبت ربة منزل في بداية الثلاثينات من العُمر، بقئ مستمر وآلام بالبطن؛ إثر تناولها سُم فئران بمنزل أسرتها دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة؛ بسبب وجود خلافات عائلية بالفترة الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام دائرة المركز، مفادها وصول المدعوة "نجاة ع.ع- 30 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز"، مُصابة بتسمم غذائي.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها المدعوة "شادية م.ع.ع- 56 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية"، قررت أنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة طرفها بالمنزل تناولت سُم فئران؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة؛ بسبب وجود خلافات عائلية بالفترة الأخيرة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.