عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أرهقتها الحياة.. العناية الإلهية تُنقذ ثلاثينية تناولت سُم فئران في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت ربة منزل في بداية الثلاثينات من العُمر، بقئ مستمر وآلام بالبطن؛ إثر تناولها سُم فئران بمنزل أسرتها دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة؛ بسبب وجود خلافات عائلية بالفترة الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام دائرة المركز، مفادها وصول المدعوة "نجاة ع.ع- 30 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز"، مُصابة بتسمم غذائي.

محافظ سوهاج يستقبل وفد كلية اللاهوت مجمع المثال المسيحي

عادا من فرح إلى جنازة.. تجديد حبس قاتل نجل عمومته في سوهاج

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها المدعوة "شادية م.ع.ع- 56 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية"، قررت أنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة طرفها بالمنزل تناولت سُم فئران؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة؛ بسبب وجود خلافات عائلية بالفترة الأخيرة، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج سم فئران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

أدنى مستوى له.. مفاجأة في أسعار الذهب عالمياً

مفاجأة غير سعيدة لتجار السجائر المتلاعبين في الأسعار

موضوعات متعلقة

جمارك مطار سوهاج تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

ترشيحاتنا

الموسيقار هاني فرحات يعلق على واقعة إحراج أصالة له في المسرح| فيديو

استعدادًا لأمم أفريقيا .. موعد ومكان ودية منتخب مصر والجزائر

الري: الصرف المغطى يزيد دخل المزارع وإنتاجية الأرض وخصوبة التربة

إنجازات الرئيس| لحماية الاستثمارات.. اهتمام كبير بتأمين الشواطئ في محافظات مصر

تضم 21 وزيراً.. المجلس العسكري الانقلابي يعلن عن حكومة جديدة للنيجر

الإكوادور تعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد اغتيال مرشح رئاسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مندوب التوصيل وفستان بيتي.. قصة تريند أشعل السوشيال ميديا

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

علماء يتوصلون لاكتشاف علمي مثير عن المريخ .. اعرف القصة كاملة

هتوفر كتير.. طريقة تحضير الجبن المثلثات في المنزل

فيديو

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ