عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل وفد كلية اللاهوت مجمع المثال المسيحي

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد كلية اللاهوت مجمع المثال المسيحي للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور كلا من القس كمال لطفي رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجمع المثال المسيحي بمصر.

 

والدكتور نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا، والدكتور هاني سميح نائب المدير وعميد الكلية، ورضا عزت المستشار الإعلامي للكلية، وذلك على هامش الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية بسوهاج.

 

ورحب محافظ سوهاج بالوفد، وتناول اللقاء التعريف بالكلية وأبرز أهدافها، كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن أبرز الإنجازات والمشروعات التي شهدتها سوهاج خلال الفترة الماضية، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

محافظ سوهاج يوجه بسرعة تشغيل المشروعات والبدء في تقديم الخدمات للمواطنين

عادا من فرح إلى جنازة.. تجديد حبس قاتل نجل عمومته في سوهاج

محافظة سوهاج

وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والخطط الاستثمارية السنوية، والتي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

 

وأعرب الوفد عن خالص شكرهم للمحافظ على حفاوة الاستقبال، مشيدا بما تشهده المحافظة من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، وفي نهاية اللقاء قام أعضاء الوفد بإهداء المحافظ درع الكلية ، تقديرًا لجهوده التنموية بمحافظة سوهاج والتي أصبحت ملموسة لجميع المواطنين.

IMG-20230809-WA0045
IMG-20230809-WA0045
IMG-20230809-WA0044
IMG-20230809-WA0044
IMG-20230809-WA0041
IMG-20230809-WA0041
IMG-20230809-WA0043
IMG-20230809-WA0043
سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج مجمع المثال المسيحي اللاهوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

إجراء عاجل من روسيا بعد وقوع انفجار هائل بمنشأة صناعية في موسكو

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

%30 من سكان المنطقة العربية مهددون بالجوع.. إنذار شديد الخطورة |ماذا يجري؟

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

موضوعات متعلقة

100 مليون صحة.. 60 ألفا تلقوا الخدمات الطبية بالمجان خلال يوليو بسوهاج

محافظ سوهاج يوجه بسرعة تشغيل المشروعات والبدء في تقديم الخدمات للمواطنين

قافلة بيطرية من جامعة سوهاج تفحص 310 رؤوس ماشية بالمجان في طما

بحضور وزير التعليم العالي.. جامعة سوهاج تشارك بمؤتمر التميز في البحث العلمي

عادا من فرح إلى جنازة.. تجديد حبس قاتل نجل عمومته في سوهاج

أب لـ4 بنات.. مُسن سوهاجي: عاوز أتعالج ونفسي في مشروع لضمان لقمة بناتي

ضمن 100 يوم صحة.. سوهاج: توقيع الكشف الطبي وفحص 122 ألف مواطن

تجار مخدرات.. المُشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ"أب ونجله"

ترشيحاتنا

قرار عاجل بموعد محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل داخل حفرة بعيادته

الصحة: مذكرة تفاهم مع مركز "جوستاف روسي" الفرنسي لتحسين خدمات علاج الأورام

بيصحوه لقوه ميت..وفاة بطل ألعاب القوى البدنية بسبب جرعة منشطات بطنطا |شاهد

أخبار التكنولوجيا|ماذا تفعل وكيف تحمي حسابك لو واتساب مخترق؟..وتعمل إيه لو موبايلك وقع في المياه؟

سيارات فاخرة موديل 2023 بالسوق المصري | صور

تضرر 15 ألف طن من الحبوب.. تركيا تعلن أول وفاة جراء انفجار ميناء ديرينجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

فيديو

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ