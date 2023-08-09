عادا من فرح إلى جنازة.. تجديد حبس قاتل نجل عمومته في سوهاج

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس صاحب مكتب مقاولات في بداية الثلاثينات من العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر إصابته نجل عمومته بطلق ناري بالبطن عن طريق الخطأ، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما انتهت حياة شاب في نهاية العقد الثالث من العُمر؛ إثر إصابته بطلق ناري بالبطن من الناحية اليُمنى، على يدي نجل عمومته عن طريق الخطأ، حيث كانا عائدان من حفل زفاف وبحوزتهما سلاح ناري وحال عبث الأخير فيه خرج منه طلق ناري عن طريق الخطأ، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة شاب بطلق ناري بالبطن عن طريق الخطأ بناحية أولاد حمزه دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو "أحمد ع.م.م- 27 سنة- حاصل على معهد حاسب الي- ومقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج"، وأفاد الفقيد قبيل لفظه انفاسه الأخيرة أثناء تواجده بمنزله بذات الناحية.

وبرفقته نجل عمه المدعو "محمود ع.م.م- 31 سنة- صاحب مكتب مقاولات- ويقيم بذات الناحية"، وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرج منه طلق ناري عن طريق الخطأ؛ ما نتج عنها إصابته التي أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.